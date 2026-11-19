RMF24

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Jest porozumienie w sprawie unijnych przepisów metanowych. Nowe obowiązki dla importerów gazu, ropy i węgla zostaną odroczone o dwa lata. Do kompromisu doszło w nocy. Chodzi o to, by zagraniczni dostawcy mieli więcej czasu na dostosowanie się do unijnych wymogów.

Polska była jednym z pierwszych krajów, które domagały się przesunięcia tych przepisów. Po raz kolejny UE wycofuje się z restrykcyjnych przepisów dotyczących Zielonego Ładu.

Dzięki porozumieniu UE uniknie ryzyka, że część dostawców skieruje surowce na inne rynki, co zagrażało bezpieczeństwu dostaw.

Zgodnie z pierwotnym planem miałyby wejść w życie od nowego roku, potem KE zaproponował roczne odroczenie.

Warszawa chciała trzech lat, ale była gotowa na kompromis

Warszawa chciała trzech lat odroczenia. Stworzyła w tej sprawie koalicję krajów i argumentowała, że dostawcy potrzebują więcej czasu, by przygotować się do nowych wymogów. Podobnie PE żądał 3 lat opóźnienia dla przepisów metanowych.

Polska od początku sygnalizowała jednak, że jest gotowa na kompromis. Ostatecznie uzgodniono dwa lata. W praktyce oznacza to, że importerzy będą musieli wykazywać, że dostawcy monitorują i raportują emisje metanu dopiero od 1 stycznia 2029 roku, a nie od początku 2027 roku.

Raportowanie intensywności emisji metanu przez importerów i unijnych producentów przesunięto natomiast z sierpnia 2028 na sierpień 2030 roku.

Komisja Europejska ma do 1 stycznia 2028 roku sprawdzić, czy firmy i państwa są przygotowane do wdrożenia przepisów oraz czy nie zagrażają one bezpieczeństwu dostaw. Porozumienie musi być jeszcze zatwierdzone przez PE i Radę UE, ale to już formalność.