Korea Północna może wznowić próby międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) i broni jądrowej, by przygotować się na "długoterminową konfrontację" z USA. Taką sugestię zawarto w komunikacie z zebrania biura politycznego pod przewodnictwem Kim Dzong Una.

Biuro polityczne rządzącej Partii Pracy Korei opowiedziało się za "podjęciem praktycznych działań" w celu wzmocnienia "siły fizycznej do obrony" w obliczu "wrogiej polityki i zagrożenia wojskowego ze strony USA" - napisano w komunikacie opublikowanym przez oficjalną agencję prasową KCNA.

Biuro nakazało "ponowne rozważenie ogólnej skali środków na rzecz budowy zaufania, które podjęliśmy z naszej własnej inicjatywy" oraz "wznowienia wszystkich tymczasowo wstrzymanych działań" - czytamy w oświadczeniu. Według komentatorów chodzi o moratorium na testy ICBM i próby jądrowe, ogłoszone przez Pjongjang w 2018 roku.



Korea Płn. wprowadziła to moratorium przed historycznym pierwszym spotkaniem przywódcy tego kraju Kim Dzong Una z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Negocjacje początkowo budziły nadzieje na pojednanie i denuklearyzację Korei Płn., ale drugi szczyt przywódców w lutym 2019 roku zakończył się fiaskiem i rokowania utknęły w martwym punkcie.



Korea Północna przeprowadziła już w tym roku cztery próby rakietowe i wystrzeliła sześć pocisków balistycznych, ale nie były to rakiety międzykontynentalne. Pjongjang twierdzi, że testowano między innymi "broń hipersoniczną", choć zagraniczni obserwatorzy nie mają co do tego pewności.



"Niebezpieczeństwa, którego nie można przeoczyć"

W depeszy KCNA oceniono, że zagrożenie ze strony USA "osiągnęło poziom niebezpieczeństwa, którego nie można przeoczyć, pomimo naszych szczerych wysiłków na rzecz utrzymania ogólnej fali złagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim od szczytu KRLD-USA w Singapurze" z 2018 roku. Dodano, że Korea Północna musi się przygotować na "długoterminową konfrontację z amerykańskimi imperialistami".



Od spotkań przywódców Stany Zjednoczone przeprowadziły "setki ćwiczeń wojennych" i "testów wszelkiego rodzaju broni" oraz dostarczały "ultranowoczesne środki uderzeniowe" do Korei Południowej, co zagraża bezpieczeństwu Korei Północnej - napisano. Skrytykowano również najnowsze sankcje nałożone na KRLD przez administrację prezydenta USA Joe Bidena.