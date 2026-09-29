Brazylia: Wybory prezydenckie za pasem. Główni kandydaci idą łeb w łeb

RMF24

Na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Brazylii najnowszy sondaż wskazuje na wyjątkowo wyrównaną rywalizację. W ewentualnym starciu decydującym o prezydenturze obecny przywódca kraju Luiz Inácio Lula da Silva i senator Flávio Bolsonaro mogliby liczyć na niemal identyczne poparcie.

Z opublikowanego we wtorek sondażu AtlasIntel, przeprowadzonego dla agencji Bloomberga, wynika, że w drugiej turze Flávio Bolsonaro otrzymałby 47,7 proc. głosów. Na Luiza Inácio Lulę da Silvę zagłosowałoby 47,6 proc. ankietowanych.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica wynosząca 0,1 punktu procentowego mieści się w granicach błędu statystycznego badania.

Zacięta walka o prezydenturę

Także inne badania publikowane w ostatnich tygodniach wskazywały na bardzo wyrównaną rywalizację. W części z nich niewielką przewagę miał urzędujący prezydent Lula da Silva.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii została zaplanowana na 4 października. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, druga tura odbędzie się trzy tygodnie później. Wszystko wskazuje na to, że obecny przywódca zmierzy się w niej właśnie z Bolsonaro.

Syn byłego prezydenta

Luiz Inácio Lula da Silva wrócił do władzy po wyborach z końca 2022 roku, w których pokonał ówczesnego prezydenta Jaira Bolsonaro, ojca Flavia.

W styczniu 2023 roku zwolennicy Jaira Bolsonaro, kwestionujący wynik wyborów, zaatakowali najważniejsze instytucje państwowe w Brasílii, stolicy kraju. We wrześniu ubiegłego roku brazylijski Sąd Najwyższy uznał te wydarzenia za nieudaną próbę zamachu stanu.

Jair Bolsonaro został skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia i obecnie odbywa karę w formie aresztu domowego.