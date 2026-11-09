Brat Viktora Orbána zatrzymany. Premier Magyar opublikował komunikat

RMF24

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Premier Węgier Peter Magyar przekazał w mediach społecznościowych, że Aron Orbán, brat byłego szefa rządu Viktora Orbána, miał zostać zatrzymany pod zarzutem przemytu ludzi. Służby potwierdziły przeprowadzenie operacji w Budapeszcie i komitacie Pest.

Informacja pojawiła się w poniedziałek po wspólnej operacji Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia (NVVH) oraz Krajowego Biura Śledczego (NNI).

Jak przekazały służby, działania prowadzono w Budapeszcie oraz w dwóch miejscowościach w komitacie Pest. Zatrzymano kilka osób, a funkcjonariusze przeszukali kilka nieruchomości w ramach dwóch równoległych postępowań.

Magyar: Zatrzymano Arona Orbána

Premier Peter Magyar napisał na platformie X, powołując się na informacje prasowe, że wśród zatrzymanych znalazł się Aron Orbán.

„Według doniesień prasowych Aron Orbán, brat byłego premiera Viktora Orbána, został zatrzymany pod zarzutem przemytu ludzi. Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia oraz Krajowe Biuro Śledcze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie” – oświadczył.

Następnie opublikował komunikat, w którym napisał:

Viktor Orbán potwierdził, że organy ścigania zatrzymały jego młodszego brata, Árona Orbána. Były premier, jak zwykle, natychmiast zaczął oskarżać innych i, jak ten „odważny” uliczny wojownik, za jakiego się podaje, od razu przedstawił się w roli ofiary. „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz…”

Portal Kontroll podał wcześniej, że Aron Orbán może być jedną z osób objętych operacją.

Wcześniejsze doniesienia o wizach dla obywateli Wietnamu

Nazwisko Arona Orbána pojawiało się już wcześniej w związku ze sprawą dotyczącą możliwych nadużyć przy wydawaniu zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców podejmujących pracę na Węgrzech.

Według serwisu Telex podmioty gospodarcze powiązane z Aronem Orbánem mogły pomagać obywatelom Wietnamu w przyjeździe na Węgry. Jego firma miała zapisywać ich na dwudniowy kurs ratownictwa medycznego na Uniwersytecie w Peczu, co – według tych doniesień – mogło ułatwiać uzyskanie wiz Schengen.

Media informowały również, że Aron Orbán miał zwracać się do poprzedniego rządu o przyspieszenie procedowania określonych wniosków wizowych.

Viktor Orbán: To polityczne wyrównywanie rachunków

Były premier i lider opozycyjnego Fideszu Viktor Orbán odniósł się do sprawy we wpisie na Facebooku. Ocenił, że rzeczywistym celem operacji jest on sam, a jego brat jest „jedynie środkiem do osiągnięcia celu”.

„Mamy do czynienia z wyrównywaniem rachunków, co służy odwróceniu uwagi” – napisał.