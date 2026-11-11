Brat Viktora Orbana pozostanie w areszcie. Sąd nie miał wątpliwości

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Aron Orban, brat byłego premiera Węgier Viktora Orbana, tymczasowo aresztowany na miesiąc. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Budapeszcie. Taką decyzję podjął sąd w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji i przemytu ludzi, jakie postawiono młodszemu bratu byłego szefa rządu.

Funkcjonariusze policji eskortują jednego z podejrzanych o przemyt ludzi (C) do Sądu Rejonowego w Budapeszcie (fot.PETER LAKATOS)

Funkcjonariusze policji eskortują jednego z podejrzanych o przemyt ludzi (C) do Sądu Rejonowego w Budapeszcie (fot.PETER LAKATOS) / PAP/EPA

Rzecznik sądu poinformował, że nie było wątpliwości co do zasadności zarzutów wobec żadnej z osób objętych postępowaniem.

Cztery osoby (wobec jednej zastosowano nadzór policyjny, a druga pozostaje na wolności) są podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Podejrzewa się ich o to, że pomogli co najmniej stu obywatelom Wietnamu w nielegalnym przekroczeniu granicy Węgier.

Mieli przyjechać na szkolenia, chcieli dostać się na Zachód

Osoby te oficjalnie ubiegały się o wjazd na Węgry w celu udziału w krótkich programach szkoleniowych. Śledczy podejrzewają jednak, że wielu z nich nigdy nie wzięło udziału w zajęciach, a inni pozostali w kraju po wygaśnięciu ważności wiz. Władze uważają, że rzeczywistym celem podróży była Europa Zachodnia, gdzie jako migranci mogli liczyć na lepsze perspektywy zatrudnienia i warunki życia.

Podejrzani mieli pośredniczyć w procedurach wizowych przy udziale węgierskich placówek dyplomatycznych w Wietnamie, pobierając przy tym opłaty za swoje usługi.

Były premier wskazuje na polityczne motywy sprawy

Były premier i lider opozycyjnego Fideszu Viktor Orban w poniedziałek komentował zatrzymanie swojego brata. We wpisie na Facebooku ocenił, że rzeczywistym celem operacji jest on sam, a jego brat jest „jedynie środkiem do osiągnięcia celu”.

„Mamy do czynienia z wyrównywaniem rachunków, co służy odwróceniu uwagi” – napisał.

„Były premier, jak zwykle, natychmiast zaczął oskarżać innych i, jak ten 'odważny' uliczny wojownik, za jakiego się podaje, od razu przedstawił się w roli ofiary” – komentował aktualny szef rządu Peter Magyar.