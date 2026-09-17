Brat Diany przerywa milczenie po 29 latach. Pałac Buckingham ostro reaguje

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Pałac Buckingham stanowczo zareagował na słowa Charlesa Spencera – brata tragicznie zmarłej księżnej Diany. W przyszłym tygodniu ma zostać wydana książka Spencera. Już teraz jej fragment zamieścił „The Daily Mail”. Ówczesny książę Walii, dziś król Karol III, miał powiedzieć Spencerowi tuż po śmierci Diany: „Wkrótce o niej zapomnimy”.

„Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałeś”

Wielka Brytania znów żyje sprawą księżnej Diany. Charles Spencer, brat tragicznie zmarłej w 1997 r. „królowej ludzkich serc”, w swojej nadchodzącej książce „Swan Song: Diana, My Sister” ujawnia swoją wersję wydarzeń sprzed blisko 30 lat.

Premiera „Swan Song” zaplanowana jest na przyszły tydzień, ale już teraz książka budzi ogromne zainteresowanie. W publikowanych przez „Daily Mail” fragmentach Spencer opisuje m.in. dramatyczną rozmowę telefoniczną z Karolem, w której miał usłyszeć nie tylko słowa pełne złości, ale i pogardy wobec Diany. Brat księżnej stanowczo sprzeciwiał się, by młodzi William i Harry musieli iść w kondukcie pogrzebowym za trumną matki.

Pogrzeb księżnej Diany - od lewej książę Filip, książę William, Charles Spencer, książę Harry i książę Karol, zdj. PHOTOSHOT / PAP

„Książę Karol kontynuował swój strumień gniewu, a ja mu nie przerywałem. Potem przestał” – napisał Spencer.

„Założyłem, że ta pauza sygnalizuje próbę opanowania się, ale potem dał upust przez telefon temu, co zawsze uważałem za tłumioną pogardę dla Diany i przerażenie, że świat był tak zszokowany jej śmiercią. 'Spokojnie, wkrótce o niej zapomnimy!' - syknął” – napisał Spencer.

„Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałeś - powiedziałem beznamiętnie, zanim się rozłączyłem” - wspominał Spencer.

Wydawnictwo Penguin Random House potwierdziło autentyczność cytowanych fragmentów. „Daily Mail” zdobył prawa do publikacji kolejnych fragmentów, zapowiadając „eksplozję” nowych informacji.

Jedna decyzja, która mogła uratować księżną Dianę. Zrekonstruowali dramatyczną noc Prawie trzy dekady po tragicznej śmierci księżnej Diany świat wciąż zadaje sobie pytanie: czy tej katastrofy można było uniknąć? Najnowszy program śledczy stacji FOX wraca do dramatycznych wydarzeń z 31 sierpnia 1997 roku, wykorzystując nowoczesną…

Twarda odpowiedź Pałacu Buckingham

Pałac Buckingham zareagował na tę publikację.

„Chociaż z zasady nie komentujemy książek, Jego Wysokość zdaje sobie sprawę, że ból związany ze stratą rodzeństwa może przyćmić rozum, wpłynąć na osąd i zabarwić pamięć w sposób, którego inni nie dostrzegają, nawet wiele lat po takiej stracie” – napisał rzecznik pałacu w oświadczeniu.

Harry i Meghan zaskoczeni listem z pałacu. Król postawił sprawę jasno Rzecznik prasowy księcia i księżnej Sussex ujawnił, że byli oni zaskoczeni listem wysłanym w imieniu króla Karola III. W poniedziałkowym piśmie wyjaśniono, że Harry i Meghan nadal są nieczynnymi członkami rodziny królewskiej.

Śmierć księżnej Diany wstrząsnęła całym światem

Tragiczna śmierć księżnej Diany w wypadku samochodowym w sierpniu 1997 roku w Paryżu wstrząsnęła nie tylko Wielką Brytanią, ale i całym światem. Rodzina królewska była wtedy oskarżana o brak empatii i nieumiejętność odnalezienia się w żałobie narodowej. Emocjonalne przemówienie Charlesa Spencera na pogrzebie siostry do dziś pamiętają miliony.

Nowe zarzuty mogą ponownie otworzyć stare rany i wpłynąć na postrzeganie rodziny królewskiej. Tym bardziej że książka Spencera ma być bardzo krytyczna wobec Pałacu Buckingham i pokazać wydarzenia z perspektywy rodziny Spencerów.