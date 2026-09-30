Braki akumulatorów uderzają w giganta motoryzacyjnego. Cztery fabryki wstrzymują produkcję

Przerwy w produkcji – które fabryki staną?
Stellantis poinformował, że czasowe wstrzymanie produkcji obejmie cztery kluczowe zakłady we Francji. Fabryka w Sochaux, gdzie powstają popularne modele Peugeot 3008 i 5008, będzie zamknięta od 23 do 30 października. Od 22 do 30 października produkcja zostanie wstrzymana w Rennes. Z kolei w Poissy przerwa potrwa od 19 do 23 października, a w Miluzie – od 15 do 30 października.
Jak tłumaczy koncern, decyzja ta jest bezpośrednio związana z niewystarczającą dostępnością akumulatorów do wersji elektrycznych pojazdów o wydłużonym zasięgu.
Obawy pracowników i związków zawodowych
Informacja o przestojach została przekazana przedstawicielom pracowników. Związki zawodowe nie kryją niepokoju.
Szczególnie zaniepokojony jest związek CFDT działający w Rennes. Przedstawiciel związku, Laurent Valy, w rozmowie z lokalnymi mediami podkreślił, że przerwy w produkcji mogą negatywnie wpłynąć na dochody pracowników. Zwrócił też uwagę na rosnące ceny paliw, które w połączeniu z niższymi zarobkami mogą prowadzić do poważnych napięć społecznych.