Braki akumulatorów uderzają w giganta motoryzacyjnego. Cztery fabryki wstrzymują produkcję

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Koncern motoryzacyjny Stellantis ogłosił, że w październiku czasowo wstrzyma produkcję w czterech swoich fabrykach we Francji. Decyzja dotknie zakłady w Sochaux, Rennes, Poissy i Miluzie. Jest związana z niedoborami akumulatorów do samochodów elektrycznych. Przerwy w pracy potrwają od pięciu do nawet piętnastu dni.

Przerwy w produkcji – które fabryki staną?

Stellantis poinformował, że czasowe wstrzymanie produkcji obejmie cztery kluczowe zakłady we Francji. Fabryka w Sochaux, gdzie powstają popularne modele Peugeot 3008 i 5008, będzie zamknięta od 23 do 30 października. Od 22 do 30 października produkcja zostanie wstrzymana w Rennes. Z kolei w Poissy przerwa potrwa od 19 do 23 października, a w Miluzie – od 15 do 30 października.

Jak tłumaczy koncern, decyzja ta jest bezpośrednio związana z niewystarczającą dostępnością akumulatorów do wersji elektrycznych pojazdów o wydłużonym zasięgu.

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Obawy pracowników i związków zawodowych

Informacja o przestojach została przekazana przedstawicielom pracowników. Związki zawodowe nie kryją niepokoju.

Szczególnie zaniepokojony jest związek CFDT działający w Rennes. Przedstawiciel związku, Laurent Valy, w rozmowie z lokalnymi mediami podkreślił, że przerwy w produkcji mogą negatywnie wpłynąć na dochody pracowników. Zwrócił też uwagę na rosnące ceny paliw, które w połączeniu z niższymi zarobkami mogą prowadzić do poważnych napięć społecznych.