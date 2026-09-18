„Bomba wodna” uderzyła w galerię sztuki. To ocaliło słynne dzieło

„Bachus” Caravaggia o krok od zniszczenia
Ulewa, która w czwartek zalała ulice stolicy Toskanii, odcisnęła piętno również na Galerii Uffizi, odwiedzanej codziennie przez tysiące osób z całego świata. W sali, w której jest siedem obrazów z XVII w., doszło do przecieku wody pod świetlikiem. Właśnie tam znajdował się jeden z wcześniejszych obrazów Caravaggia, „Bachus”.
Włoskie media opublikowały zdjęcie eksponatu, który wyglądał, jakby spływały po nim strugi wody.
Dzieło ochroniła jednak szklana gablota, w której jest przechowywane.
Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń
Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę kontrole wszystkich dzieł. W efekcie dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone.
Tak intensywne i nagłe ulewy, powodujące szkody, nazywane są we Włoszech „bombami wodnymi”. Określenia tego użyła także dyrekcja Galerii Uffizi w wydanym komunikacie, w którym poinformowała, że sala będzie otwarta dla zwiedzających od rana w piątek.