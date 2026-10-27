Bolsonaro zbiegł z kraju. W USA szykują dokumenty

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Po przegranych wyborach prezydenckich Flavio Bolsonaro miał wyjechać z Brazylii, zamierzając dotrzeć do Stanów Zjednoczonych — podały zagraniczne media. Departament Stanu USA ma przyznać wizy przegranemu politykowi i jego rodzinie.

W poniedziałek, dzień po wyborach, w których Bolsonaro przegrał z urzędującym prezydentem Luizem Inaciem Lulą da Silvą, policja wyznaczyła mu 24 godziny na oddanie paszportów. Według źródeł „O Globo” i Reutersa polityk nie wykonał tego polecenia, a dokumenty zostały unieważnione.

Flavio Bolsonaro jest objęty kilkoma śledztwami. Dotyczą one między innymi podejrzeń o zagraniczne finansowanie kampanii wyborczej, pranie pieniędzy, unikanie podatków oraz korupcję.

Argentyński portal Infobae podał, że w nocy z poniedziałku na wtorek Bolsonaro przekroczył granicę z Argentyną. Według tych doniesień w Puerto Iguazu, argentyńskim mieście przy granicy z Brazylią, miał czekać na niego prywatny samolot. Maszyna miała następnie zabrać polityka do USA.

Z kolei dziennik „Folha de S. Paulo” poinformował, że sojusznicy Bolsonaro otrzymali wiadomość o jego wyjeździe do Argentyny. Według gazety razem z nim podróżują żona oraz dwie córki.

Brazylijczycy, podróżując do Argentyny, nie muszą posługiwać się paszportem. Do przejazdu przez granicę wystarczy dowód osobisty.

Flavio Bolsonaro po przegranych wyborach (fot. IMAGO/Frederico Brasil/Imago Stock and People) / East News

„Zezwolą im na wjazd do USA”

Departament Stanu wyda wizy Flaviowi Bolsonaro i członkom jego rodziny oraz zezwoli im na wjazd do Stanów Zjednoczonych – przekazał agencji AP urzędnik, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Brazylijski dziennik „Folha de S. Paulo”, powołując się na anonimowe źródła, podał, że administracja USA uczestniczyła w organizowaniu potajemnego wyjazdu senatora. Według gazety Bolsonaro może otrzymać w Stanach Zjednoczonych azyl polityczny.

Bolsonaro wielokrotnie mówił o swoich dobrych relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W maju odwiedził Biały Dom.

W poniedziałek amerykański prezydent zasugerował natomiast — bez przedstawienia dowodów — że brazylijskie wybory zostały „sfałszowane”. Powszechnie uważa się, że zwycięstwo Bolsonaro w Brazylii utorowałoby drogę administracji Trumpa do zwiększenia swoich wpływów w Ameryce Południowej, gdzie prezydent USA utrzymuje już doskonałe relacje z argentyńskim przywódcą Javierem Milei. Wygrana Luli pokrzyżowała plany Waszyngtonu.

Rodzina Bolsonaro

Ojciec Flavia, były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022 roku. Po tamtym głosowaniu Jair Bolsonaro początkowo nie uznał porażki i wyjechał do USA, później jednak wrócił do Brazylii.

W Stanach Zjednoczonych mieszka również brat Flavia, Eduardo Bolsonaro. Były deputowany został zaocznie skazany w Brazylii na cztery lata więzienia za namawianie administracji Donalda Trumpa do nałożenia sankcji na brazylijskich urzędników i sędziów.