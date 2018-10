Samolot należący do australijskich sił powietrznych przeleciał zbyt blisko drapacza chmur w Brisbane. Pracownicy biurowca zaczęli krzyczeć z przerażenia. Bali się, że jest to atak podobny do tego z 11 września w USA. W zamachu Al-Kaidy zginęło wtedy ponad 3000 osób.

REKLAMA