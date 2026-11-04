Bob Dylan w Watykanie. Spotkał się z papieżem Leonem XIV

RMF24

W środę w Watykanie doszło do wyjątkowego spotkania. Bob Dylan został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Leona XIV. Portal Vatican News opublikował zdjęcie, na którym widać, jak 85-letni muzyk ściska dłoń papieża. Dylan wystąpi w czwartek w Rzymie w ramach swojej trasy koncertowej.

Papież Leon XIV cytował słowa artysty w swoim wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV poświęconej pokojowi – przypomina portal.

W publikacji znalazł się fragment utworu „Go Away You Bomb” z 1963 roku, w którym Dylan wyraża sprzeciw wobec broni jądrowej: „Nienawidzę cię, bo zostałaś stworzona przez człowieka, jesteś jego własnością i człowiek tobą steruje”.

Wizyta w Watykanie zbiegła się z koncertem Dylana w Rzymie, który odbędzie się już w czwartek w ramach jego światowej trasy. Artysta znany jest z rygorystycznych zasad dotyczących prywatności – podczas występów kategorycznie zabrania filmowania telefonami komórkowymi.

To nie pierwszy raz, kiedy Bob Dylan spotyka się z głową Kościoła katolickiego. W 1997 roku wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bolonii, gdzie jego koncertu słuchało 300 tysięcy młodych ludzi.