Bob Dylan w Watykanie. Spotkał się z papieżem Leonem XIV

Papież Leon XIV cytował słowa artysty w swoim wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV poświęconej pokojowi – przypomina portal.
W publikacji znalazł się fragment utworu „Go Away You Bomb” z 1963 roku, w którym Dylan wyraża sprzeciw wobec broni jądrowej: „Nienawidzę cię, bo zostałaś stworzona przez człowieka, jesteś jego własnością i człowiek tobą steruje”.
Wizyta w Watykanie zbiegła się z koncertem Dylana w Rzymie, który odbędzie się już w czwartek w ramach jego światowej trasy. Artysta znany jest z rygorystycznych zasad dotyczących prywatności – podczas występów kategorycznie zabrania filmowania telefonami komórkowymi.
To nie pierwszy raz, kiedy Bob Dylan spotyka się z głową Kościoła katolickiego. W 1997 roku wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bolonii, gdzie jego koncertu słuchało 300 tysięcy młodych ludzi.