RMF24

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Tysiące klientów JPMorgan Chase zgłaszało w poniedziałek trudności z dostępem do kont internetowych i opóźnienia w realizacji transakcji. Problemy, choć na mniejszą skalę, odnotowano również w Bank of America, Wells Fargo i U.S. Bank – podała CNN.

Rzecznik Chase przekazał CNN, że utrudnienia są efektem problemu technicznego, a nie szeroko zakrojonego cyberataku.

Z powodu problemu technicznego niektóre transakcje są realizowane dłużej niż zwykle, ale klienci nadal mają dostęp do swoich kont i środków – poinformował przedstawiciel banku.

Dodał, że źródłem awarii jest „błąd” w systemie. Bank pracuje nad jak najszybszym usunięciem usterki.

Według serwisu Downdetector do godziny 14 czasu wschodniego USA problemy z usługami Chase zgłosiło ponad 4,7 tys. użytkowników.

Klienci Bank of America, Wells Fargo oraz U.S. Bank również informowali o problemach. CNN podaje jednak, że w ich przypadku zgłoszenia mogą być związane przede wszystkim z przesyłaniem pieniędzy przez system płatności cyfrowych Zelle na konta w Chase.

U.S. Bank zapewnił, że jego własne systemy nie zostały bezpośrednio dotknięte awarią.