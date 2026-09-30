Biznesmen i prezes klubu zastrzelony w nocy. Wyjazdy z miasta zablokowane

RMF24

Szokujące doniesienia z Bułgarii. W nocy z wtorku na środę zastrzelony został Ilian Filipow, potężny biznesmen i prezes klubu piłkarskiego Botew Płowdiw.

Ilian Filipow, biznesmen i prezes klubu piłkarskiego z tamtejszej ekstraklasy, został zastrzelony w Płowdiwie w środową noc - informuje Reuters, powołując się na bułgarskie media.

Właściciel jednej z największych w Bułgarii firm transportowo-logistycznych PIMK, a także większościowy udziałowiec klubu FC Botew Płowdiw został zabity około godziny 1 czasu lokalnego na terenie jednej z posiadanych przez siebie nieruchomości w mieście.

Policjanci zablokowali główne wjazdy i wyjazdy z Płowdiwu, położonego około 145 kilometrów na południowy wschód od stolicy, Sofii.

Intensywnie sprawdzamy wszystkie możliwe tropy - zapewniła podczas briefingu prokurator okręgowa z Płowdiwu, Wania Christewa.

Komunikat klubu Botew Płowdiw

„FC Botew Płowdiw wyraża głęboki żal z powodu tragicznej śmierci prezydenta klubu, Iliana Filipowa” - czytamy w mediach społecznościowych bułgarskiego klubu.

„Kierownictwo, zawodnicy i personel klubu składają najszczersze kondolencje jego rodzinie, bliskim i przyjaciołom” - napisano.

„Ilia Filipow na zawsze pozostanie częścią historii Botew Płowdiw. Jego wkład w ratunek klubu latem 2025 i jego poświęcenie dla idei „żółto-czarnych” zostanie zapamiętany przez wszystkich w naszej rodzinie” - podkreślono we wpisie.