RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Biurowiec stanął w płomieniach. Drony trafiły też w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (15:11) Aktualizacja: Dzisiaj, 25 września (16:17)

Budynek biurowy, placówka medyczna i siedziba Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie zostały trafione przez drony wystrzelone z Rosji. „Łącznie 31 mieszkańców stolicy (w tym dwoje dzieci) zostało rannych 25 września w wyniku ataków wroga. Zginęło 5 osób, w tym dziecko” - przekazał po południu na Telegramie mer miasta Witalij Kliczko. Kyiv Post poinformował z kolei, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów magazyn w obwodzie kijowskim wykorzystywany przez sieć McDonald’s.

Biurowiec stanął w płomieniach. Drony trafiły też w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie
Atak Rosji na Kijów po południu 25 września 2026; fot. screen NEXTA/Віталій Кличко /materiały udostępnione

Rosja przeprowadza zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Mer Kijowa poinformował m.in., że bezzałogowy statek powietrzny uderzył w budynek biurowy w rejonie sołomiańskim (dzielnicy). Tam na ukicy zostały znalezione trzy ciała. Po godz. 15 naszego czasu podał, że pożar na parkingu w pobliżu centrum biurowego został już ugaszony.

Więcej informacji wkrótce. Artykuł w trakcie aktulizacji.

Zobacz wpis na X

Rosja uderzyła dronem w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie - przekazał z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, co podaje Kyiv Post, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów magazyn w obwodzie kijowskim wykorzystywany przez sieć McDonald’s

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: