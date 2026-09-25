RMF24

Budynek biurowy, placówka medyczna i siedziba Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie zostały trafione przez drony wystrzelone z Rosji. „Łącznie 31 mieszkańców stolicy (w tym dwoje dzieci) zostało rannych 25 września w wyniku ataków wroga. Zginęło 5 osób, w tym dziecko” - przekazał po południu na Telegramie mer miasta Witalij Kliczko. Kyiv Post poinformował z kolei, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów magazyn w obwodzie kijowskim wykorzystywany przez sieć McDonald’s.

Rosja przeprowadza zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Mer Kijowa poinformował m.in., że bezzałogowy statek powietrzny uderzył w budynek biurowy w rejonie sołomiańskim (dzielnicy). Tam na ukicy zostały znalezione trzy ciała. Po godz. 15 naszego czasu podał, że pożar na parkingu w pobliżu centrum biurowego został już ugaszony.

Więcej informacji wkrótce. Artykuł w trakcie aktulizacji.

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Rosja uderzyła dronem w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie - przekazał z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, co podaje Kyiv Post, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów magazyn w obwodzie kijowskim wykorzystywany przez sieć McDonald’s.