Budynek biurowy, placówka medyczna i siedziba Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie zostały trafione przez drony wystrzelone z Rosji. „Łącznie 31 mieszkańców stolicy (w tym dwoje dzieci) zostało rannych 25 września w wyniku ataków wroga. Zginęło 5 osób, w tym dziecko” - przekazał po południu na Telegramie mer miasta Witalij Kliczko. Kyiv Post poinformował z kolei, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów magazyn w obwodzie kijowskim wykorzystywany przez sieć McDonald’s.
Rosja przeprowadza zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Mer Kijowa poinformował m.in., że bezzałogowy statek powietrzny uderzył w budynek biurowy w rejonie sołomiańskim (dzielnicy). Tam na ukicy zostały znalezione trzy ciała. Po godz. 15 naszego czasu podał, że pożar na parkingu w pobliżu centrum biurowego został już ugaszony.
Więcej informacji wkrótce. Artykuł w trakcie aktulizacji.