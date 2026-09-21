„Bilet wstępu” do słynnego miasta może podrożeć nawet kilkukrotnie

RMF24

Opłata za wstęp do Wenecji, obowiązująca od 2024 roku w miesiącach szczytu turystycznego, może wzrosnąć do 30 euro od osoby – poinformowały wstępnie władze miasta. Jak argumentują, dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli 5-10 euro nie są skuteczne.

Opłata za wstęp do Wenecji wynosi 5-10 euro. Pobierana jest wiosną i latem. W 2026 roku opłata za wstęp obowiązywała od 8:30 do 16:00 w dni świąteczne i wszystkie weekendy od 3 kwietnia do 26 lipca; łącznie przez 60 dni. Muszą ją wnosić ci, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania, bez noclegu. To oni stanowią większość turystów w mieście, odwiedzanym co roku przez miliony osób. Właśnie to zjawisko chcą ograniczyć władze.

Opłata wstępu nie ma zamierzonego efektu zniechęcającego

Obecna stawka jest „w zasięgu wszystkich” – ocenił szef wydziału ds. budżetu i podatków w zarządzie miasta Michele Zuina, cytowany przez lokalny wenecki dziennik „Il Gazzettino”. Podkreślił on, że prośba skierowana do rządu o ustanowienie wyższej opłaty za wstęp „nie wynika z chęci zwiększenia dochodów”. Zdaniem urzędnika obecne koszty wstępu nie zniechęcają turystów do przyjazdu na kilka godzin.

„Po trzech latach eksperymentowania, od 2027 roku opłata za wstęp do Wenecji zacznie być coraz bardziej stała. Rozważane będzie również wydłużenie okresu jej obowiązywania” – dodał przedstawiciel weneckiego magistratu.

Zdaniem urzędnika wysokość tzw. biletu powinna zostać podniesiona, aby jeszcze bardziej zniechęcać do przyjazdów do miasta w dniach największego natężenia ruchu turystycznego.

Ile będzie kosztował wstęp do Wenecji?

„Mówiono nawet o kwocie 50 euro, ale być może byłoby to 30 euro. Najważniejsza jest jednak sama idea: jeśli celem jest zniechęcenie turystów przyjeżdżających na jeden dzień, którzy byli już w Wenecji wiele razy i chcieliby ponownie ją odwiedzić na przykład 1 maja, to wyższa opłata mogłaby skłonić ich do wybrania zamiast tego jednodniowej wycieczki w inne miejsce” – stwierdził przedstawiciel urzędu Wenecji.

Władze miejskie podkreśliły, że o tym, do jakiego poziomu opłata powinna wzrosnąć, zdecydują wspólnie z rządem i parlamentem.