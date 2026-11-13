„Bild”: Rosja miała postawić warunki dotyczące Finlandii, krajów bałtyckich i NATO

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Rosja podczas nieformalnych rozmów w Abu Zabi na temat zakończenia wojny przeciwko Ukrainie miała zażądać wyjścia Finlandii z NATO oraz wycofania sił Sojuszu z Estonii, Łotwy i Litwy – podał niemiecki dziennik „Bild”.

Według „Bilda” rosyjska propozycja dotycząca „nowego ładu bezpieczeństwa w Europie” przewiduje wycofanie sił NATO z państw bałtyckich oraz opuszczenie Sojuszu przez Finlandię, która została jego członkiem w 2023 roku.

Moskwa miała też domagać się przejęcia całego Donbasu, w tym części obwodów donieckiego i ługańskiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy. Wśród warunków wymieniono również neutralny status Ukrainy i rezygnację Kijowa z planów przystąpienia do NATO. Możliwość członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej miałaby pozostać otwarta.

Rosyjski plan miał również zakładać demilitaryzację portów w Odessie i Mikołajowie. Według gazety celem byłoby uniemożliwienie Ukrainie wykorzystywania ich jako baz morskich. Dokument miał zawierać także zapisy dotyczące swobody żeglugi na Morzu Czarnym i Bałtyckim.

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Postulaty dotyczące Mołdawii

„Bild” podał, że rosyjskie żądania obejmują również Mołdawię. Moskwa miała zaproponować przekształcenie tego państwa w republikę federalną, złożoną z Mołdawii, autonomicznej Gagauzji i separatystycznego Naddniestrza, które pozostaje faktycznie pod rosyjskimi wpływami.

W przypadku wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej Naddniestrze i Gagauzja miałyby otrzymać prawo do przeprowadzenia referendów w sprawie niepodległości.

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Co Rosja oferuje w zamian?

W zamian Moskwa miała zadeklarować gotowość do wycofania broni jądrowej z Białorusi oraz rezygnację z rozmieszczania tam rakiet średniego zasięgu. Rosjanie mieli również zaoferować wycofanie swoich wojsk z Naddniestrza.

Niemiecki dziennik zaznaczył, że jest to tylko jedna z kilku propozycji omawianych w ramach nieformalnych negocjacji. Według gazety działa równolegle kilka grup pośredników, które konkurują ze sobą.

Nie jest więc jasne, które z przedstawianych pomysłów mają poparcie Władimira Putina, ani czy Rosja nie testuje w ten sposób reakcji zachodnich negocjatorów na rozmaite, nawet najbardziej absurdalne propozycje.

„Rosyjska ziemia” bez wskazania granic

Rosja nie złagodziła swojego stanowiska w sprawie żądań terytorialnych. Stanowisko Moskwy podsumowała wypowiedź Władimira Miedinskiego, który przewodniczył rosyjskiej delegacji. Na marginesie rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powiedział: „Każdy centymetr rosyjskiej ziemi zostanie zwrócony Rosji, w taki czy inny sposób”.

Miedinski nie wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem „rosyjskiej ziemi”. Jego retoryka jest natomiast zbliżona do wielokrotnie powtarzanych przez Władimira Putina twierdzeń o „historycznie rosyjskich ziemiach”. Rosyjski przywódca mówił w październiku, że okupowane części Ukrainy nie są terytorium ukraińskim, lecz „historycznym terytorium Rosji”.

W 2022 roku Kreml wpisał do rosyjskiej konstytucji cztery częściowo okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. Rosyjskie wojska nie kontrolują w pełni żadnego z nich.

Kreml wraca do postulatów sprzed inwazji

W czwartek doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow oświadczył, że Kreml liczy na europejskie poparcie dla rozmów o nowej architekturze bezpieczeństwa na kontynencie.

Uszakow wypowiadał się po spotkaniu Putina z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Amerykańscy przedstawiciele mieli przybyć do Moskwy po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Doradca rosyjskiego przywódcy przekazał, że Putin poparł amerykańską propozycję rozwiązania kwestii bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy poprzez stworzenie europejskiego systemu bezpieczeństwa. Przypomniał przy tym, że Moskwa przedstawiała podobne postulaty już w 2021 roku.

Przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie Rosja domagała się od NATO gwarancji nierozszerzania Sojuszu. Żądała również ograniczenia obecności wojskowej USA w regionach uznawanych przez Moskwę za strefę jej bezpieczeństwa oraz wycofania sił i infrastruktury NATO z państw, które dołączyły do Sojuszu po 1997 roku.

Według wcześniejszych informacji „The Washington Post” europejskie państwa nie chcą negocjować z Rosją przyszłego kształtu bezpieczeństwa na kontynencie przed zawarciem zawieszenia broni w Ukrainie.