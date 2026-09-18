Bijatyka na pokładzie samolotu do Londynu. Zaczęło się od kłótni

RMF24

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego z Bangladeszu do Wielkiej Brytanii. Dwóch pasażerów wdało się w pyskówkę w trakcie rejsu, która szybko przerodziła się w wymianę ciosów.

Do zdarzenia doszło w środę 16 września podczas porannego rejsu z miasta Sylet w Bangladeszu do Londynu. Początkowo w mediach pojawiały się sprzeczne informacje dotyczące trasy samolotu, jednak przewoźnik potwierdził, że maszyna leciała właśnie z Syletu do stolicy Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z relacji świadków, wszystko zaczęło się od głośnej wymiany zdań pomiędzy dwoma mężczyznami, która szybko wymknęła się spod kontroli.

Pasażerowie zaczęli się szarpać, a następnie doszło do rękoczynów w wąskim przejściu pomiędzy fotelami. Nagranie ze zdarzenia, które pojawiło się w mediach społecznościowych, pokazuje gwałtowną szamotaninę. W trakcie starcia jeden z mężczyzn stracił koszulkę, która została rozerwana.

Incydent wywołał niepokój wśród innych pasażerów, w tym dzieci i osób starszych.

Bójka na pokładzie samolotu. Załoga opanowała sytuację

Sytuację udało się opanować dzięki interwencji personelu pokładowego i innych osób. Mohiuddin Ahmed, dyrektor działu public relations Biman Bangladesh Airlines, potwierdził incydent w rozmowie z portalem The Business Standard i podkreślił, że załoga zareagowała zgodnie z obowiązującymi procedurami i skutecznie opanowała sytuację.

Na razie nie wiadomo, czy po wylądowaniu w Londynie mężczyźni zostali przekazani brytyjskiej policji. Linia lotnicza nie podała również do publicznej wiadomości przyczyny konfliktu.