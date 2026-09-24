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Szefowie OpenAI i Anthropica, Sam Altman i Dario Amodei apelowali wczoraj w Radzie Bezpieczeństwa ONZ o powstrzymanie szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, ostrzegając przed jej niekontrolowanym wpływem na losy świata. Tymczasem premier Australii ujawnił, że agent AI stworzony przez OpenAI włamał się do państwowego systemu opieki zdrowotnej. Mimo to Amerykanie nie zgadzają się na ograniczanie technologii.

Szefowie firm, które stworzyły ChataGPT i Claude uczestniczyli w środę w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zwołanym przez francuską prezydencję. Szef Anthropica, łącząc się przez wideo, przestrzegł, że przy złym podejściu do zarządzania jej rozwojem, sztuczna inteligencja „może stanowić zagrożenie nawet dla całej ludzkości”.



Amodei zapowiedział też, że Anthropic zwolni tempo tak bardzo, jak będzie trzeba, by każda kolejna udostępniana technologia była rzeczywiście bezpieczna. Wezwał też do przyjęcia szeregu międzynarodowych porozumień, w tym zakazu użycia AI do tworzenia broni biologicznej i wyznaczenia standardów testów nowych modeli.



Altman przekonywał z kolei, że rozwój sztucznej inteligencji może przynieść niezwykłe korzyści ludzkości, ale również ostrzegał o ryzykach i opowiadał się za międzynarodową współpracą.



Jeśli sztuczna inteligencja ma być demokratyczna, najważniejsze decyzje nie mogą być podejmowane wyłącznie przez laboratoria w San Francisco. Muszą być kształtowane w oparciu o procesy demokratyczne i przez rządy odpowiedzialne przed obywatelami, którym służą – powiedział.

Dines: Sztuczna inteligencja to tylko narzędzie. I my, ludzie mamy cechy, dzięki którym nas nie zastąpi Firmy nie są instytucjami charytatywnymi, ale będą zatrudniać pracowników dla własnego interesu - przekonuje w RMF FM Daniel Dines, założyciel i prezes firmy UiPath, zajmującej się automatyzacją AI. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim podkreśla, że…





Ekspert ONZ Yoshua Bengio, współprzewodniczący panelu naukowego organizacji ds. AI, powiedział, że zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji są „realne i bliskie”. On także przedstawił je jako problem, którego Rada nie powstrzyma w pojedynkę. W spotkaniu uczestniczył również szef firmy Hugging Face, na której systemy włamali się agenci OpenAI.

Zamiast sztucznej inteligencji, „superinteligencja”

Apele wiodących postaci branży odrzucał wypowiadający się w imieniu USA doradca ds. nauki i technologii prezydenta Donalda Trumpa, Michael Kratsios.



Granica inteligencji posuwa się szybko. Ale nie jest to powód, aby wstrzymywać jej dalszy rozwój ani ograniczać go nowymi globalnymi strukturami zarządzania - powiedział.



Jako światowy lider w dziedzinie pionierskiej superinteligencji, Stany Zjednoczone podjęły działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego rozwoju tej granicy - dodał.



Kratsios w wystąpieniu używał nowego, oficjalnego terminu dla AI - „superinteligencja” - ogłoszonego we wtorek przez Trumpa.

Niebezpieczne ataki AI

Przedstawiciel Chin, ambasador Fu Cong wezwał do stałego doskonalenia ram regulacyjnych, reagowania kryzysowego i współpracy transgranicznej w dziedzinie AI.



Obrady prowadził szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot. Posiedzenie nie przyniosło międzynarodowego porozumienia, ani wspólnego limitu tempa rozwoju. Szef Hugging Face Clement Delangue opisał, jak jego firma odparła cyberatak przeprowadzony przez AI, broniąc się również za pomocą AI.



Do debaty doszło w dniu, w którym premier Australii Anthony Albanese poinformował o włamaniu na systemy państwowej opieki zdrowotnej dokonanym przez agenta modelu AI szkolonego przez OpenAI. Albanese powiedział na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że w czerwcu agent OpenAI uzyskał dostęp do portalu ze statystykami systemu Medicare.