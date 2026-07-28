Berlin: Zamachowiec był pod obserwacją policji, a mimo to doszło do tragedii

RMF24

Niemiecka policja od tygodni prowadziła ścisłą obserwację Abdula Ballouta, sprawcy sobotniego zamachu w Berlinie - ujawnił „Der Spiegel”, zaznaczająć, że mężczyzna był nadzorowany przez służby również w dniu ataku. W wyniku zamachu zginęła obywatelka Polski, a 31 osób zostało rannych.

Niemiecka policja w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zamachu; fot. FILIP SINGER

Niemiecka policja w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zamachu; fot. FILIP SINGER / PAP/EPA

Jak informuje portal tygodnika „Der Spiegel”, niemiecka policja od kilku tygodni prowadziła obserwację Abdula Ballouta, 21-letniego Niemca pochodzenia libańskiego. Służby podsłuchiwały jego telefon oraz zainstalowały ukrytą kamerę w pobliżu budynku, w którym mieszkał.

Co ważne, mężczyzna był pod obserwacją także w dniu zamachu.

Według źródeł cytowanych przez „Der Spiegel”, funkcjonariusze nie wykryli żadnych oznak przygotowań do aktu przemocy. Kamera zarejestrowała moment, w którym mężczyzna opuszczał mieszkanie w sobotę przed zamachem, jednak - jak podkreślają służby - nie było widać żadnych niepokojących sygnałów.

Polka ofiarą ataku na Paradzie Równości w Berlinie Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski - przyznała burmistrz Berlina.

Zamach podczas parady równości

Do ataku doszło w sobotę wieczorem w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal miejsca, gdzie odbywała się parada równości. Abdul Ballout wjechał furgonetką w ludzi spacerujących alejką. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba - obywatelka Polski, a 31 osób zostało rannych (wcześniej informowano o 29 poszkodowanych).

W niedzielę, podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych na zachodzie Berlina, sprawca został zastrzelony przez funkcjonariuszy.

Nagranie z deklaracją wierności Państwu Islamskiemu

Niemieckie media, powołując się na źródła w prokuraturze, poinformowały we wtorek, że na telefonie sprawcy znaleziono nagranie, w którym mężczyzna - z zasłoniętą twarzą - przyznaje się do ataku i składa przysięgę wierności tzw. Państwu Islamskiemu.

Według śledczych, nagranie zostało wykonane przez Abdula Ballouta, a deklaracja została złożona w języku arabskim.