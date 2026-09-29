Belgia przyspiesza wsparcie dla Ukrainy. Trzy myśliwce F-16 jeszcze w tym roku

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Do końca 2026 roku Kijów otrzyma od Belgii trzy kolejne myśliwce F-16 – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na nasilające się ataki Rosji i wyraźny sygnał solidarności ze strony Brukseli.

W obliczu eskalujących działań zbrojnych ze strony Rosji, Belgia zdecydowała się na przyspieszenie dostaw myśliwców F-16 dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że jeszcze w tym roku na Ukrainę trafią trzy nowoczesne maszyny bojowe. Jak podkreślił, to kluczowy krok w zwiększaniu zdolności obronnych kraju i ochronie ludności cywilnej przed rosyjskimi atakami z powietrza.

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F-16 – kluczowy element ukraińskiej obrony

Belgijskie F-16 mają wzmocnić ukraińskie siły powietrzne, które każdego dnia muszą odpierać coraz bardziej zmasowane ataki ze strony Rosji. Zełenski nie krył wdzięczności wobec belgijskich władz, podkreślając, że szybkie i zdecydowane działania Brukseli są nieocenionym wsparciem w walce o bezpieczeństwo obywateli Ukrainy.

Długofalowa pomoc z Brukseli

To nie koniec belgijskiego wsparcia. Według informacji agencji Belga, do 2028 roku Ukraina ma otrzymać 30 myśliwców F-16. Minister obrony Belgii Theo Francken już w czerwcu zapowiedział, że w tym roku na Ukrainę trafi siedem maszyn tego typu. Co więcej, Francken zadeklarował, że będzie rekomendował rządowi przekazanie wszystkich belgijskich F-16 Ukrainie, gdy tylko kraj otrzyma zamówione już samoloty F-35.