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W piątek w belgijskiej miejscowości Zonnebeke, położonej we Flandrii Zachodniej, doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letni obywatel Polski, pracujący na jednym z lokalnych gospodarstw rolnych, nagle zasłabł podczas wykonywania swoich obowiązków. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Sprawę bada inspektorat pracy oraz biegły sądowy.

Jak informuje belgijski portal informacyjny Het Laatste Nieuws (HLN), do tragedii doszło w piątek, 26 czerwca, na terenie jednego z gospodarstw rolnych w Zonnebeke. 50-letni Polak, zatrudniony przy pracach polowych, nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Mężczyzna wykonywał swoje obowiązki w trudnych warunkach pogodowych – tego dnia temperatura w regionie była wyjątkowo wysoka.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie Polaka, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Mężczyzna zmarł.

Śmierć podczas pracy. Sprawą zajmuje się inspektorat

Ze względu na to, że do śmierci doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych, o sprawie został poinformowany inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Belgijskie służby wszczęły postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tragedii. Do Zonnebeke skierowano również biegłego sądowego, który ma ustalić przyczynę zgonu.

Jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest wpływ wysokiej temperatury na stan zdrowia mężczyzny. Praca w upale, zwłaszcza przy dużym wysiłku fizycznym, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym udaru cieplnego, odwodnienia czy nagłego zatrzymania krążenia.