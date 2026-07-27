Będzie polskie śledztwo ws. zamachu w Berlinie

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Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie sobotniego zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęła 61-letnia Polka. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy PK. Zamachowiec, 21-letni Niemiec libańskiego pochodzenia, został zastrzelony.

Berlin. Kwiaty i znicze w miejscu, w który doszło do tragedii. Fot. FILIP SINGER

Berlin. Kwiaty i znicze w miejscu, w który doszło do tragedii. Fot. FILIP SINGER / PAP/EPA

„Prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK wszczął dziś śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło 25 lipca w Berlinie, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki (art. 118a k.k.)” — podała Prokuratura Krajowa.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku czynu z art. 118a Kodeksu karnego, który dotyczy m.in. zabójstwa o charakterze terrorystycznym. Czyn ten zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Polka przebywała w Berlinie z córką

O śmierci Polki poinformował w poniedziałek burmistrz Berlina Kai Wegner. Zgodnie z jego słowami Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.

Wegner powiadomił, że złożył kondolencje kierownikowi polskiej ambasady w Niemczech Janowi Tombińskiemu.

Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z Państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej – powiedział Wegner, cytowany przez DPA.

Zamach podczas Parady Równości

W sobotę wieczorem 21-letni Abdul Ballout, Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego (IS), wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba – obywatelka Polski – a 29 zostało rannych.

W niedzielę podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta.

Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech potępiła w poniedziałek zamach, podkreślając, że przemoc wobec niewinnych nie znajduje w islamie żadnego usprawiedliwienia.