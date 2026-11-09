Będzie impeachment dla szefa Pentagonu? Hegseth się nie martwi

RMF24

Szef Pentagonu Pete Hegseth znalazł się w centrum politycznego zamieszania. W poniedziałek zapewnił media, że nie obawia się ewentualnego wniosku o impeachment, który ma zostać złożony w Kongresie. Jutro rano w Pentagonie odbędzie się specjalna konferencja prasowa, podczas której Hegseth zamierza przedstawić swoje stanowisko wobec zarzutów.

Republikański kongresmen Thomas Massie zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek może złożyć wniosek o postawienie szefa Pentagonu w stan oskarżenia. Powodem mają być kontrowersje związane z polityką wobec Iranu i ewentualnym poparciem dla wznowienia działań wojennych. Według doniesień medialnych, inicjatywa Massiego może liczyć na poparcie zarówno części republikanów, jak i demokratów.

W sprawie impeachmentu głos zabrał także Hakeem Jeffries, lider demokratów w Izbie Reprezentantów. W niedzielę wyraził on zdecydowane poparcie dla postawienia Hegsetha w stan oskarżenia i zapowiedział rozmowy z innymi parlamentarzystami swojej partii.

Hegseth się nie martwi

Pomimo narastającej presji, Pete Hegseth podkreśla, że nie obawia się o swoje stanowisko. W rozmowie z mediami zapewnił, że ma wystarczające poparcie wśród republikanów, by odrzucić wniosek o impeachment. Dodał również, że wojna z Iranem, choć kontrowersyjna, może być konieczna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

We wtorek, oprócz konferencji prasowej, Hegseth ma zaplanowane spotkanie z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.