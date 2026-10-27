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Będą kolejne protesty we Francji. Młodzież krytykuje „półśrodki” rządu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (19:54)

Organizacje licealistów i studentów we Francji zapowiadają dalsze demonstracje oraz blokady, uznając rządowe propozycje za niewystarczające. Protesty młodzieży trwają od września, a po zakończeniu ferii mają ponownie przybrać na sile.

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Będą kolejne protesty we Francji. Młodzież krytykuje „półśrodki” rządu
Przedstawiciele organizacji zrzeszającej uczniów szkół średnich Les Lycéens! (fot. Paoloni Jeremy/ABACA/Abaca) /East News

Do dalszych protestów wezwała organizacja Les Lyceens!. Jej szef Pierre Sourzat powiedział we wtorek na antenie Franceinfo, że po zakończeniu ferii, na początku listopada, młodzież wróci do blokad i demonstracji.

Obecne propozycje rządu to półśrodki – ocenił Sourzat.

Również organizacja międzyuczelniana Interfac, działająca w regionie Île-de-France, wezwała do kolejnej demonstracji 3 listopada.

Rządowe zapowiedzi krytycznie oceniły także związki zawodowe nauczycieli. Szefowa Snes-FSU Sophie Venetitay wezwała władze, by „poszły dalej” w przedstawianych propozycjach.

Poparła jednocześnie apel o strajk.

Pochód w Paryżu i godziny policyjne na północy kraju

Grupa koordynująca protesty, nawiązująca do ruchu „żółtych kamizelek”, złożyła we wtorek wniosek o zgodę na demonstrację w Paryżu 31 października. Pochód ma przejść od placu Bastylii do siedziby Zgromadzenia Narodowego, niższej izby francuskiego parlamentu.

Tymczasem w kilku miastach na północy Francji, między innymi w Lille, przedłużono lokalne godziny policyjne dla osób niepełnoletnich. Ograniczenia wprowadzono po zamieszkach z 17 października.

Rząd zapowiada zmiany w szkołach i na uczelniach

W poniedziałek ministrowie edukacji oraz szkolnictwa wyższego przedstawili pakiet propozycji dla młodzieży. Zakłada on m.in. reformę krytykowanego przez licealistów systemu rekrutacji na studia Parcoursup, który w przyszłości miałby zostać zastąpiony innym rozwiązaniem.

Rząd zaproponował też ograniczenie liczby uczniów w części klas szkół średnich do 28 oraz preferencyjne pożyczki dla samorządów na remonty budynków szkolnych.

Minister ds. budżetu Amiel oszacował koszt tych działań na 5 mld euro.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja

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