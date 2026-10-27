Będą kolejne protesty we Francji. Młodzież krytykuje „półśrodki” rządu

Do dalszych protestów wezwała organizacja Les Lyceens!. Jej szef Pierre Sourzat powiedział we wtorek na antenie Franceinfo, że po zakończeniu ferii, na początku listopada, młodzież wróci do blokad i demonstracji.
Obecne propozycje rządu to półśrodki – ocenił Sourzat.
Również organizacja międzyuczelniana Interfac, działająca w regionie Île-de-France, wezwała do kolejnej demonstracji 3 listopada.
Rządowe zapowiedzi krytycznie oceniły także związki zawodowe nauczycieli. Szefowa Snes-FSU Sophie Venetitay wezwała władze, by „poszły dalej” w przedstawianych propozycjach.
Poparła jednocześnie apel o strajk.
Pochód w Paryżu i godziny policyjne na północy kraju
Grupa koordynująca protesty, nawiązująca do ruchu „żółtych kamizelek”, złożyła we wtorek wniosek o zgodę na demonstrację w Paryżu 31 października. Pochód ma przejść od placu Bastylii do siedziby Zgromadzenia Narodowego, niższej izby francuskiego parlamentu.
Tymczasem w kilku miastach na północy Francji, między innymi w Lille, przedłużono lokalne godziny policyjne dla osób niepełnoletnich. Ograniczenia wprowadzono po zamieszkach z 17 października.
Rząd zapowiada zmiany w szkołach i na uczelniach
W poniedziałek ministrowie edukacji oraz szkolnictwa wyższego przedstawili pakiet propozycji dla młodzieży. Zakłada on m.in. reformę krytykowanego przez licealistów systemu rekrutacji na studia Parcoursup, który w przyszłości miałby zostać zastąpiony innym rozwiązaniem.
Rząd zaproponował też ograniczenie liczby uczniów w części klas szkół średnich do 28 oraz preferencyjne pożyczki dla samorządów na remonty budynków szkolnych.
Minister ds. budżetu Amiel oszacował koszt tych działań na 5 mld euro.