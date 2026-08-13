Beczka prochu na Zachodnim Brzegu. Wojsko starło się z osadnikami

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Do starcia izraelskiego wojska i straży granicznej z żydowskimi osadnikami doszło w środę na okupowanym Zachodnim Brzegu. Ci drudzy od kilku dni zajmują teren we wsi Kusra koło Nablusu. Jak zauważył portal Times of Israel, armia potępia działania radykalnych osadników, ale nie usuwa ich nielegalnych przyczółków.

Od niedzieli kilkunastu osadników blokuje dostęp do domów dwóch palestyńskich rodzin, odcinając je również od prądu i wody. Mieszkańcy poprosili o pomoc izraelskie służby. Według Times of Israel pierwsi żołnierze, którzy pojawili się na miejscu, nie usunęli osadników, a zaczęli się z nimi modlić.

W środę doszło do bezpośredniej konfrontacji. Służby użyły m.in. granatów hukowych i gazu łzawiącego, ale ostatecznie nie usunęły osadników. Reuters określił sytuację jako rzadki przypadek starcia izraelskiego wojska z osadnikami i zwrócił uwagę na gwałtownie rosnącą liczbę ataków na Palestyńczyków oraz przypadków przejmowania ich ziem. Wojsko zazwyczaj nie reaguje na tę przemoc, a postawa prawicowego rządu Izraela ośmiela radykalnych osadników do dalszych działań.

We wtorek izraelska armia potępiła działania osadników jako „nielegalne, karygodne i nieakceptowalne”. Reuters ocenił, że był to jeden z najmocniejszych komunikatów armii w tej sprawie.

Ponad 60 proc. ataków więcej niż rok temu

Zachodni Brzeg jest okupowany przez Izrael od 1967 roku. Znajdujące się tam setki izraelskich osiedli są uznawane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, a przyczółki takie jak ten w Kusrze powstają również bez zgody izraelskich władz. Zachodni Brzeg zamieszkuje obecnie około 3,4 mln Palestyńczyków i ponad 500 tys. osadników.

W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 660 ataków ekstremistycznych osadników – o 63 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała w tym tygodniu publiczna telewizja Kan, powołując się na źródła w służbach. Przemoc ze strony osadników osiągnęła bezprecedensowy poziom – powiedział we wtorek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Ramiz Alakbarow, wysłannik tej organizacji na terytoria palestyńskie.

Wydarzenia w Kusrze potępił także ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee, określając je „przerażającym aktem terroru” mającym na celu zastraszenie i nękanie palestyńskich rodzin. Dziennik „Haarec” ostrzegł natomiast, że Zachodni Brzeg to „beczka prochu, która może w każdej chwili eksplodować”, a wydarzenia w Kusrze są jedynie „wierzchołkiem góry lodowej” narastającej przemocy. Opozycyjna wobec rządu gazeta wskazała, że wyżsi rangą oficerowie boją się podejmować zdecydowane działania przeciwko ekstremistycznym osadnikom w obawie przed politycznymi konsekwencjami.