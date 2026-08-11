Baszar Al-Asad skazany na śmierć. Jest tylko jeden problem

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Sad w Damaszku skazał zaocznie byłego prezydenta Baszara al-Asada na karę śmierci - informuje syryjska agencja SANA. Były przywódca został uznany za winnego zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w czasie wojny domowej.

Baszar Al-Asad został we wtorek skazany na karę śmierci. Ogłaszając wyrok, sędzia Fakhr al-Din al-Aryan uznał byłego prezydenta Syrii za winnego umyślnego i zaplanowanego zabójstwa wielu osób, w tym dzieci, tortur, bezprawnego pozbawiania wolności oraz zbrodni przeciwko ludzkości.

Proces odbył się pod nieobecność oskarżonego. Były przywódca Syrii opuścił Damaszek w grudniu 2024 roku, po upadku jego rządów, i od tego czasu przebywa w Rosji.

Wyrok zaoczny nie oznacza automatycznego wykonania kary. Jego skuteczność będzie zależeć m.in. od tego, czy były syryjski prezydent kiedykolwiek znajdzie się pod jurysdykcją władz w Damaszku.

Sędzia Fakhr al-Din al-Aryan skazujący Baszara Al-Asada na karę śmierci; fot. FP PHOTO/HO/SANA / East News

Inni skazani

Na karę śmierci skazani zostali również inni członkowie byłego syryjskiego reżimu, m.in. brat Baszara, Maher. On również uciekł do Rosji po wkroczeniu rebeliantów do Damaszku w grudniu 2024 roku.

Jedynym, który usłyszał wyrok, stojąc przed sądem, jest kuzyn Baszara Al-Asada, Atef Najib. To były generał brygady syryjskiej armii, oskarżony o kierowanie tłumieniem protestów w muhafazie (prowincji) Dara na południu kraju.

Został zatrzymany w 2025 roku, a we wtorek usłyszał wyrok: kara śmierci. Stał się w ten sposób jednym z najwyższych rangą syryjskich urzędników postawionych przed sądem.

Atef Najib; fot. Nur Photo / East News

Wieloletnia wojna i oskarżenia wobec władz

Baszar al-Asad był prezydentem Syrii w latach 2000-2024. Przejął władzę po ojcu, Hafizie al-Asadzie, który przez dekady budował w kraju autorytarny system oparty na wojsku i służbach bezpieczeństwa.

Z wykształcenia okulista, początkowo uchodził za polityka zdolnego do reform. Po wybuchu protestów w 2011 roku jego władze brutalnie tłumiły demonstracje, co doprowadziło do wieloletniej wojny domowej. Reżim Asada był oskarżany o tortury, masowe represje i ataki na cywilów. Jego rządy upadły w grudniu 2024 roku.