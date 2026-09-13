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Barack Obama ostrzega. Chodzi o to, co może uczynić AI w prywatnych rękach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (08:09)

Były prezydent USA Barack Obama ostrzegł, że sztuczna inteligencja może być „niebezpieczna”, jeśli nie będzie odpowiednio zarządzana. Na spotkaniu z demokratami wezwał do opracowania odpowiedniej polityki, szczególnie dla sektora prywatnego. Pisze o tym w niedzielę „The New York Times”. Jest to pokłosie ostatniej analizy dwóch badaczy antropologii.

Barack Obama ostrzega. Chodzi o to, co może uczynić AI w prywatnych rękach
Otwarcie Centrum Prezydenckiego Baracka Obamy w Chicago, czerwiec tego roku, fot. KAMIL KRZACZYNSKI /AFP/East News
  • Dyrektor formy Anthropic wezwał przedsiębiorstwa z branży AI do natychmiastowego ograniczenia prac nad rozwijaniem możliwości modeli AI w obliczu rosnących obaw o niewłaściwe jej wykorzystanie.
  • Co ciekawe, spotkało się to z poparciem szefa OpenAI, Sama Altmana, jak i Elona Muska kierującego xAI.
  • Na ostatnim spotkaniu z demokratami mówił o tym szczegółowo Barack Obama. O co dokładnie apelował były prezydent USA? O tym poniżej.
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Barack Obama powiedział na ostatnim spotkaniu z demokratami, że AI to dziedzina, która rozwija się w bardzo szybkim tempie w rękach prywatnych podmiotów, i „jeśli nie zapanujemy nad tym procesem, może on stać się niebezpieczny”

AI może wymknąć się spod kontroli. Obama ostrzega przed dominacją prywatnych firm

Aktualnie coraz więcej amerykańskich ustawodawców domaga się zaostrzenia przepisów dotyczących systemów sztucznej inteligencji. Jest to reakcja na poważne ostrzeżenia badaczy z firmy Anthropic przedsiębiorstwa zajmującego się sztuczną inteligencją, założonego w 2021 roku przez byłych pracowników OpenAI według których szybki rozwój tej technologii niesie ze sobą ryzyko „zagłady ludzkości”.

Dyrektor generalny firmy Anthropic Dario Amodei zaapelował ostatnio o natychmiastowe spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. W przeciwnym razie - jak twierdzi - „niekontrolowane agenty AI doprowadzą w ciągu najbliższych miesięcy do poważnych szkód, a nawet przejmą kontrolę nad znaczną częścią internetu”.

Dzisiejszy „New York Times”, powołując się na fragmenty zapisu rozmowy udostępnione przez biuro Baracka Obamy, podał, że ​​były prezydent zachęcał lidera mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeema Jeffriesa, do współtworzenia debaty publicznej na temat polityki wobec sztucznej inteligencji - pod warunkiem, że demokraci odzyskają kontrolę nad Izbą w wyborach w połowie kadencji, zaplanowanych na 3 listopada.

Gdy już obejmiesz funkcję spikera, zdecydowanie nalegałbym, aby demokraci opracowali ramy dla szerokiej debaty publicznej - miał powiedzieć Obama do Jeffriesa, jak donosi dziennik.

Gazeta dodała również, że Obama wezwał kandydatów w wyborach prezydenckich w 2028 roku do uczynienia kwestii sztucznej inteligencji jednym z głównych punktów swoich programów oraz do przedstawienia jasnego planu rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i gospodarczymi skutkami rozwoju tej technologii.

Obawy pojawiły się również w związku z przypadkami, w których systemy sztucznej inteligencji wymykały się spod kontroli, próbując włamać się do zewnętrznych sieci, W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, jak przypomina z kolei agencja Reutera, jest również widoczna fala odejść z firm badaczy zajmujących się bezpieczeństwem AI, zaniepokojonych zagrożeniami związanymi z tą technologią.


Źródło: RMF24
Tagi: Barack Obama AI
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