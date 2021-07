Spektakularny pokaz odbyć się ma dziś na największym na świecie zlocie miłośników balonów załogowych w Chambley we Francji. Kilkaset balonów z różnych kontynentów - w tym dwa reprezentujące RMF FM i Małopolskę - uczestniczyć ma w specjalnej nocnej paradzie!

W czasie tej nocnej parady załogi wzbijających się w powietrze balonów - w tym żółto-niebieskiego balonu RMF FM oraz wielobarwnego reprezentującego Małopolskę - mają kolejno uruchamiać palniki podgrzewające powietrze. Ma to stworzyć na niebie niecodzienną świetlną kompozycję.

Uczestnicy imprezy trzymają kciuki, by dopisała pogoda. Pokaz ten miał się już bowiem odbyć wczoraj wieczorem, ale został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. Do tej pory załogi biorące udział w zlocie, który rozpoczął się tydzień temu i będzie trwał do niedzieli, generalnie nie miały zbyt dużo szczęścia. Z powodu złych warunków atmosferycznych anulowano już w sumie cztery grupowe loty. Organizatorzy mają nadzieję, że dzisiaj wieczorem wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Balon RMF FM źródło: KRAKÓW BALLOON TEAM /

Przypomnijmy, że do miejscowości Chambley w Lotaryngii przytransportowano kilkaset balonów z 67 krajów - w tym właśnie balony RMF FM i Małopolski.

Uczestnicy mieli nadzieję, że uda się zorganizować próbę pobicia światowego rekordu największej liczby balonów załogowych, które w tym samym czasie wzbiją się w powietrze. By rezultat został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa, w ciągu godziny musiałoby wystartować co najmniej 457 balonów. Dotychczasowy rekord wynosi bowiem 456.

Organizatorzy ogłosili jednak, że trzeba będzie z tym poczekać do kolejnego zlotu w 2023 roku, bo z powodu rozpoczynającej się we Francji czwartej fali epidemii koronawirusa - oraz brexitu, który utrudnił udział wielu Brytyjczykom - do Chambley przywieziono tym razem mniej balonów niż w poprzednich latach.