„Bądź czujny, unikaj tłumu”. USA ostrzegają Moskwę przed atakiem terrorystycznym

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Ambasada USA w Moskwie ostrzegła w sobotę przed możliwym atakiem terrorystycznym w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno w południowej części rosyjskiej stolicy. Amerykanie przekazali tamtejszym służbom informacje o potencjalnym ataku.

Flagi Rosji i USA przed budynkiem amerykańskiej ambasady w Moskwie/fot. MAXIM SHIPENKOV

Flagi Rosji i USA przed budynkiem amerykańskiej ambasady w Moskwie/fot. MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Amerykanie ostrzegają przed groźnym zdarzeniem w Moskwie

„Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie otrzymała wiarygodne informacje o zagrożeniu wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować dużą liczbę ofiar śmiertelnych” – poinformowała placówka na swoim profilu na platformie X.

„Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania w odpowiedzi na zagrożenie z właściwymi organami władz Federacji Rosyjskiej” – dodała ambasada. Amerykańska odradziła wizytę w Carycynie. „Bądź czujny, unikaj tłumu” – zalecono.

FSB potwierdziła przekazanie informacji z USA

Cytowana przez agencję Reutera rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oświadczyła, że otrzymała od USA informacje o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Moskwie i że podejmuje odpowiednie działania.

Muzeum-rezerwat Carycyno to XVIII-wieczny kompleks pałacowo-parkowy na południu Moskwy, wzniesiony z inicjatywy carycy Katarzyny II. Obecnie jest popularnym miejscem wypoczynku i ośrodkiem kulturalnym z wystawami, koncertami i festiwalami.