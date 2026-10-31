„Bądź czujny, unikaj tłumu”. USA ostrzegają Moskwę przed atakiem terrorystycznym

Amerykanie ostrzegają przed groźnym zdarzeniem w Moskwie
„Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie otrzymała wiarygodne informacje o zagrożeniu wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować dużą liczbę ofiar śmiertelnych” – poinformowała placówka na swoim profilu na platformie X.
„Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania w odpowiedzi na zagrożenie z właściwymi organami władz Federacji Rosyjskiej” – dodała ambasada. Amerykańska odradziła wizytę w Carycynie. „Bądź czujny, unikaj tłumu” – zalecono.
FSB potwierdziła przekazanie informacji z USA
Cytowana przez agencję Reutera rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oświadczyła, że otrzymała od USA informacje o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Moskwie i że podejmuje odpowiednie działania.
Muzeum-rezerwat Carycyno to XVIII-wieczny kompleks pałacowo-parkowy na południu Moskwy, wzniesiony z inicjatywy carycy Katarzyny II. Obecnie jest popularnym miejscem wypoczynku i ośrodkiem kulturalnym z wystawami, koncertami i festiwalami.