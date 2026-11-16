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Awaria tuż po starcie z Przylądka Canaveral. Brakuje danych, by wyjaśnić, co się stało

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (07:22)

Trwa ustalanie przyczyn niedzielnej awarii rakiety Vulcan Centaur należącej do United Launch Alliance. Do zdarzenia doszło ok. 10 minut po starcie z Przylądka Canaveral na Florydzie.

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Awaria tuż po starcie z Przylądka Canaveral. Brakuje danych, by wyjaśnić, co się stało
Poprzedni start rakiety Vulcan Centaur z 4 października, zdj. Jennifer Briggs/ZUMA Press Wire/Rex Features/East News /East News

ULA napisała w komunikacie, że nie ma jeszcze „żadnych konkretnych danych, które pozwoliłyby zrozumieć, co się dzisiaj wydarzyło”. Wiadomo jedynie, że rakieta nie zdołała wejść na orbitę.

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Rakieta miała wynieść na niską orbitę okołoziemską 40 satelitów Amazon Leo, sieci internetowej mającej być konkurentem Starlinka firmy SpaceX. Sieć, początkowo zwana Project Kuipers, ma składać się docelowo z 3200 satelitów. Dotąd umieszczono w kosmosie ok. 400.

Amazon korzystał dotąd z trzech różnych rakiet: Atlas V, Falcon 9 firmy SpaceX i Ariane 6 firmy Arianespace. Niedzielny start był pierwszą tego typu misją Vulcan Centaur.

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Starty Vulcana wstrzymane

Vulcan został po raz pierwszy użyty na początku 2024 r. Do dziś rakiety tego typu odbyły łącznie cztery loty. Podczas dwóch z tych misji rakieta napotkała problem z jednym ze swoich silników wspomagających, lecz mimo to wypełniła swoją misję.

Usterki spowodowały, że Siły Kosmiczne USA postanowiły wstrzymać starty Vulcana do czasu, aż ULA zajmie się tym problemem.

Amazon zadeklarował, że ma zaufanie do ULA i wierzy, że wyciągnie wnioski z porażki.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: rakieta

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