Awaria obnażyła słabość USA. Polityczna burza w Waszyngtonie po uziemieniu samolotów

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Amerykańskie lotniska wciąż odczuwają skutki piątkowego paraliżu kontroli ruchu lotniczego. Choć sytuacja w niedzielę zaczęła się stabilizować, to przewoźnicy odwołali ponad 1,9 tys. rejsów, a część pasażerów nadal musiała liczyć się z opóźnieniami. Awaria systemu wywołała też kolejną debatę o stanie infrastruktury lotniczej w USA.

Pasażer oczekujący na lot na nowojorskim lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego, 13.11.2026 r. (fot. Olga Fedorova)

Pasażer oczekujący na lot na nowojorskim lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego, 13.11.2026 r. (fot. Olga Fedorova) / PAP/EPA

Zakłócenia są konsekwencją awarii z piątku, gdy Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) na ponad cztery godziny wstrzymała ruch lotniczy w całych Stanach Zjednoczonych. Było to trzecie całkowite uziemienie lotów w kraju w XXI wieku.

W chwili wydania decyzji w amerykańskiej przestrzeni powietrznej znajdowało się około 3,5 tys. samolotów.

Firma analityczna Cirium podaje, że od początku kryzysu odwołano już ponad 17 tys. lotów. Opóźnionych zostało niemal 40 proc. z ponad 74,5 tys. zaplanowanych rejsów. W sam piątek anulowano około 9 tys. połączeń, a blisko 30 proc. pozostałych odbyło się z opóźnieniem.

W sobotę odwołano kolejnych 6649 lotów, a ponad połowa samolotów wystartowała później niż planowano. Dane serwisu FlightAware, przytaczane przez „New York Times”, wskazywały natomiast na ponad 3,5 tys. anulowanych i przeszło 2 tys. opóźnionych rejsów tego dnia.

W niedzielę sytuacja zaczęła się stabilizować - około 70 proc. planowanych tego dnia rejsów rozpoczęło się z opóźnieniem nie większym niż 14 minut. Jednocześnie odwołano ponad 1900 lotów.

Jeden z routerów przeciążył system

W piątek po południu wstrzymano połączenia między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. W ograniczonym zakresie zakłócenia odczuli również pasażerowie w Europie.

Na londyńskim lotnisku Heathrow część rejsów do USA została odwołana lub opóźniona. Pojedyncze anulacje odnotowano też na lotniskach w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Bezpośrednią przyczyną awarii miały być prace modernizacyjne prowadzone przez firmę L3Harris. Jak wyjaśniały władze, podczas zastępowania miedzianego okablowania światłowodami jeden z routerów przeciążył system żądaniami danych, co doprowadziło do utraty łączności.

Tablica rozkładu lotów na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana, 13.11.2026 r. (fot. JIM LO SCALZO) / PAP/EPA

Spór o pieniądze na modernizację infrastruktury

Kryzys ponownie zwrócił uwagę na problemy amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego. „Washington Post” przypomina, że od lat boryka się on z niedoborem kontrolerów i starzejącą się infrastrukturą.

Sekretarz transportu Sean Duffy zaapelował do Kongresu o dodatkowe fundusze na modernizację. Demokraci kwestionują potrzebę nowych wydatków, wskazując, że z wcześniej zatwierdzonych 12,5 mld dolarów administracja wykorzystała dotąd około 1 mld dolarów.

Demokratyczna senator Tammy Duckworth zarzuciła administracji prezydenta Donalda Trumpa, że znajdowała środki na inne przedsięwzięcia, lecz nie na unowocześnienie systemu kontroli ruchu lotniczego. Podobne wątpliwości zgłosili demokraci z komisji ds. transportu i infrastruktury Izby Reprezentantów Rick Larsen oraz André Carson.

Duffy odrzucił te zarzuty. W rozmowie z Fox News przekonywał, że wcześniej przyznane środki zostały już przypisane do konkretnych projektów, które mają zostać wdrożone do końca 2028 roku. Zaznaczył zarazem, że brakuje pieniędzy m.in. na nową sieć komunikacyjną i oprogramowanie do separacji samolotów w przestrzeni powietrznej.

W niedzielę sekretarz transportu poinformował, że obiekty w Teksasie i Arkansas dotknięte awarią zostały zabezpieczone i przechodzą testy diagnostyczne. Według niego nie ma obecnie przesłanek, które wskazywałyby na zagraniczny cyberatak. Dochodzenie prowadzone jest przy udziale FBI i innych federalnych służb.