Awaria na promie Galileusz. Jedna osoba poszkodowana

RMF24

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Awaria na promie Galileusz w szwedzkim porcie w Trelleborgu. Jak donosi reporterka RMF FM Anna Pałamar, jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy ciężarówek przebywający na pokładzie od kilku godzin nie mogą zejść na ląd.

Podczas opuszczania rampy ładunkowej doszło do usterki - rampa opadła, a wraz z nią ciężarówka, która wyjeżdżała z promu. Kierowca wymagał pomocy medycznej - przekazała RMF FM Katarzyna Antoń, kierowniczka działu marketingu Unity Line.

Prom zacumował w szwedzkim Trelleborgu w południe.

Od tego czasu grupa około 20 pasażerów, m.in. kierowców ciężarówek nie może zejść na ląd.

W drogę powrotną do Świnoujścia prom Galileusz miał wyruszyć o 17. Rejs ten został jednak odwołany, tak samo oba jutrzejsze.