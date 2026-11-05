Awaria na promie Galileusz. Jedna osoba poszkodowana

Podczas opuszczania rampy ładunkowej doszło do usterki - rampa opadła, a wraz z nią ciężarówka, która wyjeżdżała z promu. Kierowca wymagał pomocy medycznej - przekazała RMF FM Katarzyna Antoń, kierowniczka działu marketingu Unity Line.
Prom zacumował w szwedzkim Trelleborgu w południe.
Od tego czasu grupa około 20 pasażerów, m.in. kierowców ciężarówek nie może zejść na ląd.
W drogę powrotną do Świnoujścia prom Galileusz miał wyruszyć o 17. Rejs ten został jednak odwołany, tak samo oba jutrzejsze.