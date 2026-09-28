Awantura w klubie nocnym i telefon w Dunaju. Premier Węgier stracił immunitet

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Premier Węgier Peter Magyar, a także dwaj ministrowie rządu Viktora Orbana na celowniku. Decyzję o uchyleniu immunitetów trzech polityków podjął węgierski parlament. Chodzi m.in. o głośną sprawę z 2024 roku.

Decyzję ws. Magyara podjęto 139 głosami „za”, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Wobec polityka może zostać wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem kradzieży.

Jak nowy węgierski rząd demontuje system Orbana? "Magyar potrafi zagrać w polityczną grę" Czas: 09:04

Magyar nagrywany w klubie nocnym

Prokuratura zwróciła się do przewodniczącej parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Magyara w związku ze wznowionym dochodzeniem w sprawie dotyczącej incydentu z czerwca 2024 roku. Dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego we wczesnych godzinach porannych Magyar wdał się w sprzeczkę z mężczyzną, który nagrywał go w budapeszteńskim klubie nocnym.

Polityk zabrał wówczas telefon mężczyźnie, a następnie wrzucił go do Dunaju. Telefon został później wydobyty z wody przy pomocy nurków. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży.

Węgierska prokuratura wnioskowała wcześniej do Parlamentu Europejskiego, którego posłem był wówczas Magyar, o zniesienie jego immunitetu. PE w październiku 2025 roku wniosek odrzucił. Sprawę wznowiono, gdy Magyar opuścił PE i objął stery węgierskiego rządu.

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Magyar: Zrobiłbym to ponownie

Komentując w sobotę sprawę, szef węgierskiego rządu stwierdził, że doskonale pamięta tamtą noc i ponownie postąpiłby tak samo, by bronić swoich przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony „opłaconego prowokatora”. Zrobiłbym to ponownie i jeśli trzeba, poniosę tego konsekwencje – dodał.

Magyar wezwał wówczas posłów swojej partii do zagłosowania za zniesieniem jego immunitetu.

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Uchylone immunitety byłych ministrów

Podczas poniedziałkowego posiedzenia nadzwyczajnego parlament przegłosował też uchylenie immunitetu Balazsa Hanko, byłego ministra kultury i innowacji, oraz Miklosa Sesztaka, byłego ministra rozwoju. Obaj wchodzili w skład rządów byłego premiera Viktora Orbana. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie ich immunitetów w związku z zarzutami dotyczącymi niewłaściwego gospodarowania środkami finansowymi, w przypadku pierwszego, i korupcji, w przypadku drugiego polityka.

Decyzje parlamentu dotyczące immunitetów wejdą w życie dopiero po ich podpisaniu przez marszałkinię Agnes Forsthoffer, a następnie przez prezydenta Andrasa Bakę, oraz po ich opublikowaniu w węgierskim dzienniku urzędowym.