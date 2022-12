Służby ruszyły do akcji, jednak ta była bardzo trudna. Prąd rzeki Lerez jest bardzo mocny, co ma związek między innymi z obfitymi opadami w rejonie. Udało się uratować dwie osoby: kierowcę oraz jednego z pasażerów. Trafili oni do szpitala.

Z pojazdu oraz z wody wyciągnięto także pięć ciał. Jak przekazały służby, trwają poszukiwania kolejnych dwóch pasażerów.