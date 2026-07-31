Autobus runął do wąwozu. Ponad 20 osób nie żyje

RMF24

Do tragicznego wypadku autobusu doszło w piątek w regionie Bumardas w Algierii. Co najmniej 25 osób zginęło, a 44 zostały ranne po tym, jak pojazd wpadł do wąwozu.

Do wypadku doszło w piątek rano w regionie Bumardas - około 50 km na wschód od stolicy kraju Algieru - poinformowała algierska Agencja Obrony Cywilnej.

Autobus z nieznanej przyczyny zjechał z drogi i runął do wąwozu.

Agencja Obrony Cywilnej poinformowała, że jej ekipy ratunkowe „podjęły interwencję o godzinie 9.40 (8.40 w Polsce)”, aby pomóc ofiarom. Na miejsce wypadku przybył premier Algierii Sifi Ghrieb.

Co najmniej 25 osób zginęło, a 44 zostało rannych.

Tragiczne wypadki w Algierii

Według algierskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w wypadkach drogowych w 2025 r. zginęło 3838 osób, a ponad 37 tys. zostało rannych. W 96 proc. przypadków spowodowane one były przez czynnik ludzki, w tym m.in. nieuwagę, przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie i inne nieostrożne manewry.

W sierpniu 2025 r. autobus wpadł do wąwozu w pobliżu Algieru - wówczas zginęło 18 osób.

Z kolei w grudniu 2025 r. 14 osób zginęło, gdy autobus, którym podróżowali, przewrócił się w regionie Baszszar, na południowym zachodzie Algierii.