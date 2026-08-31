Austriacki przewodnik zaatakował Polaka w Alpach. „Do takiej eskalacji nie powinno dojść”

RMF24

W sobotę doszło do szarpaniny na górze Grossglockner w Austrii. Przewodnik wysokogórski pokłócił się z polskim turystą, a następnie go zaatakował. Po tej sytuacji stracił pracę i licencję. „Przewodnik powinien zachować zimną krew” – ocenił gość Radia RMF24 Jan Gąsienica-Roj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.

Niewzorowy przewodnik

Austriacki przewodnik stracił panowanie nad sobą i zaatakował Polaka, który zwrócił mu uwagę. Odbywali oni przeprawę na górę Grossglockner mierzącą 3798 metrów nad poziomem morza. Niebezpieczną sytuację skomentował gość Radia RMF24 – Jan Gąsienica-Roj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Do takiej eskalacji nie powinno dojść – stwierdził.

Austriacki przewodnik zaatakował Polaka w Alpach. "Do takiego zdarzenia nie miało prawa dojść" Czas: 07:27

Jesteś dla ludzi: musisz starać się zachować profesjonalizm, bezpieczeństwo. Również, żeby ta atmosfera była w ciągu dnia jak najlepsza i ludzie wracali z gór zadowoleni, uśmiechnięci. Z poczuciem tego, że wycieczka odbyła się bezpiecznie i w miłej atmosferze – dodał.

Ekspert nie widzi usprawiedliwienia dla tego agresywnego zachowania. Dodaje jednak, że takie sytuacje mogą się zdarzyć choćby przez wypalenie zawodowe czy stres. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Jest mi bardzo przykro, że do takiego zdarzenia doszło. Tego się nie da usprawiedliwić – podkreślił gość Radia RMF24.

Jak zachowywać się w górach? Ekspert tłumaczy

Prezes PSPW podkreśla, że grunt to dobre przygotowanie do wycieczki w góry. Dodaje, że warto znać swoje możliwości, by stopniowo i powoli wybierać trudniejsze trasy.

Ruch w górach robi się coraz większy, ludzi w górach jest coraz więcej. Grossglockner jest górą specyficzną. Tam jest sporo ludzi słabo przygotowanych. Takich, którzy tamują ten ruch. Jeden idzie szybciej, drugi wolniej. Musimy się nauczyć z tym żyć, jakoś koło siebie funkcjonować. Na drogach też ruch jest coraz większy, a mimo wszystko musimy się jakoś stale na tych drogach poruszać – przyznaje ekspert.

Podkreśla także, że edukacja górska to proces. To się nie wydarzy oglądając filmiki na YouTubie czy idąc na zakupy do Decathlonu. Ona (edukacja) trwa latami. Nie możemy się porywać z motyką na słońce i od razu chcieć wejść na góry trudniejsze. Trudno tutaj generalizować. Rzeczy dla jednego proste, dla drugiego będą trudne – stwierdził gość Radia RMF24.

Dodatkowo zwrócił uwagę na to, że lepiej wybrać mniej ambitny cel, by z wyprawy wrócić bezpiecznie.

Opracowanie: Magdalena Pabisek