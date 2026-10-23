Austen uderzył w Wielką Brytanię. Tysiące domów bez prądu, odwołane loty i zamknięte szkoły

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Silny wiatr związany z niżem atmosferycznym Austen spowodował w piątek poważne utrudnienia w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Normandzkich. Odwoływano połączenia lotnicze, promowe i autobusowe, a około 18 tys. gospodarstw w Anglii zostało pozbawionych prądu.

Fale rozbijają się o latarnię morską i falochron w Newhaven (fot. GLYN KIRK)

Fale rozbijają się o latarnię morską i falochron w Newhaven (fot. GLYN KIRK) / AFP/East News

Wichura szczególnie dotknęła mieszkańców Kornwalii, Devon oraz zależnych od Londynu wysp Jersey i Guernsey na kanale La Manche.

W Anglii prąd przestał docierać do około 18 tys. gospodarstw – poinformował właściciel infrastruktury energetycznej National Grid.

Na Jersey zamknięto wszystkie szkoły. W Kornwalii około 90 placówek rozpoczęło zajęcia z opóźnieniem albo w ogóle się nie otworzyło. Na Guernsey rano obowiązywał czerwony alarm pogodowy. Wiele autobusów nie wyjechało z zajezdni.

Zakłócenia w ruchu kolejowym i lotniczym

Przed utrudnieniami ostrzegł przewoźnik Great Western Railway, obsługujący połączenia w Kornwalii i Devon, a także trasy m.in. z Londynu do Bristolu.

Ograniczenia wprowadzono również w Szkocji. Network Rail Scotland przekazała, że na wielu odcinkach pociągi muszą poruszać się z mniejszą prędkością.

Poważne problemy wystąpiły na lotniskach. Według tablicy odlotów portu lotniczego na Jersey, wczesnym popołudniem odwołanych było około 70 proc. połączeń. Nie wystartowały samoloty m.in. do Londynu, Manchesteru i Edynburga. W rejonie lotniska rano wiatr osiągał prędkość 135 km/h.

Lotnisko na Guernsey zamknięto mniej więcej do godz. 17 czasu polskiego. Władze portu poinformowały o niewielkich uszkodzeniach spowodowanych przez żywioł. Utrudnienia, choć na mniejszą skalę, odnotowano także na lotniskach w Exeter, Belfaście i Southampton.

Fragment historycznego molo runął do morza

Skutki sztormu widoczne były również w Brighton na południu Anglii. Pod naporem fal do wody zawaliła się część niszczejącego wiktoriańskiego molo West Pier.

Obiekt przez dziesięciolecia był jednym z symboli miasta. Zamknięto go dla zwiedzających w 1975 roku, a od tamtej pory konstrukcja stopniowo niszczeje i zapada się do morza.

Część rejsów odwołał także operator promów kursujących między Wyspą Wight a hrabstwem Hampshire.

Austen jest pierwszą silną wichurą w tym sezonie. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że w sobotę do Wielkiej Brytanii ma dotrzeć kolejny niż – Boelo.

Najmocniej ma uderzyć w Irlandię Północną, Szkocję i północną Anglię. W większości tych regionów od godz. 21 czasu lokalnego ma obowiązywać pomarańczowy alarm związany z silnym wiatrem.