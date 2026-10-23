Austen uderzył w Wielką Brytanię. Tysiące domów bez prądu, odwołane loty i zamknięte szkoły

Wichura szczególnie dotknęła mieszkańców Kornwalii, Devon oraz zależnych od Londynu wysp Jersey i Guernsey na kanale La Manche.
W Anglii prąd przestał docierać do około 18 tys. gospodarstw – poinformował właściciel infrastruktury energetycznej National Grid.
Na Jersey zamknięto wszystkie szkoły. W Kornwalii około 90 placówek rozpoczęło zajęcia z opóźnieniem albo w ogóle się nie otworzyło. Na Guernsey rano obowiązywał czerwony alarm pogodowy. Wiele autobusów nie wyjechało z zajezdni.
Zakłócenia w ruchu kolejowym i lotniczym
Przed utrudnieniami ostrzegł przewoźnik Great Western Railway, obsługujący połączenia w Kornwalii i Devon, a także trasy m.in. z Londynu do Bristolu.
Ograniczenia wprowadzono również w Szkocji. Network Rail Scotland przekazała, że na wielu odcinkach pociągi muszą poruszać się z mniejszą prędkością.
Poważne problemy wystąpiły na lotniskach. Według tablicy odlotów portu lotniczego na Jersey, wczesnym popołudniem odwołanych było około 70 proc. połączeń. Nie wystartowały samoloty m.in. do Londynu, Manchesteru i Edynburga. W rejonie lotniska rano wiatr osiągał prędkość 135 km/h.
Lotnisko na Guernsey zamknięto mniej więcej do godz. 17 czasu polskiego. Władze portu poinformowały o niewielkich uszkodzeniach spowodowanych przez żywioł. Utrudnienia, choć na mniejszą skalę, odnotowano także na lotniskach w Exeter, Belfaście i Southampton.
Fragment historycznego molo runął do morza
Skutki sztormu widoczne były również w Brighton na południu Anglii. Pod naporem fal do wody zawaliła się część niszczejącego wiktoriańskiego molo West Pier.
Obiekt przez dziesięciolecia był jednym z symboli miasta. Zamknięto go dla zwiedzających w 1975 roku, a od tamtej pory konstrukcja stopniowo niszczeje i zapada się do morza.
Część rejsów odwołał także operator promów kursujących między Wyspą Wight a hrabstwem Hampshire.
Austen jest pierwszą silną wichurą w tym sezonie. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że w sobotę do Wielkiej Brytanii ma dotrzeć kolejny niż – Boelo.
Najmocniej ma uderzyć w Irlandię Północną, Szkocję i północną Anglię. W większości tych regionów od godz. 21 czasu lokalnego ma obowiązywać pomarańczowy alarm związany z silnym wiatrem.