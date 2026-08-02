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Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Cyryl, po raz kolejny publicznie odniósł się do rosyjskiego arsenału nuklearnego. Podczas przemówienia w obwodzie niżnonowogrodzkim stwierdził, że stworzenie radzieckiej bomby atomowej było przejawem „łaski i miłosierdzia Bożego”, które uchroniło kraj przed zniszczeniem i zniewoleniem przez wrogów.

Swoje słowa patriarcha Cyryl skierował do wiernych w Żeńskim Monasterze Trójcy Świętej i św. Serafina w Diwiejewie (obwód niżnonowogrodzki), gdzie przechowywane są relikwie św. Serafina z Sarowa. Duchowny zaznaczył, że to właśnie w tym miejscu „zaczęła kuć się tarcza naszej ojczyzny” - poinformowała Meduza.

W pobliskim Sarowie mieści się Rosyjskie Federalne Centrum Jądrowe – Ogólnorosyjski Instytut Badawczy Fizyki Eksperymentalnej.

Naukowcy pracujący tutaj, w Sarowie, stworzyli naszą rosyjską bombę atomową, która powstrzymała zamysły wroga dotyczące zniszczenia i zniewolenia naszej Ojczyzny. W ten sposób, poprzez pracę naukowców, inżynierów i robotników tu zatrudnionych, objawiła się łaska i miłosierdzie Boże nad naszym krajem – powiedział Cyryl.

Dodał również, że prowadzenie prac naukowo-inżynieryjnych dokładnie w tym miejscu „nie było przypadkowe”, a ich rezultat uchronił naród i państwo przed całkowitym unicestwieniem.

Nie pierwsza taka wypowiedź patriarchy Cyryla

To nie pierwszy raz, kiedy głowa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nadaje broni jądrowej wymiar religijny. W 2023 roku, wręczając fizykowi Radijowi Ilkajewowi Order Świętego Sergiusza z Radoneża I stopnia, Cyryl oświadczył, że broń jądrową stworzono „z niezbadanej opatrzności Bożej”. Patriarcha przekonywał wówczas, że to właśnie dzięki tej sile Rosja zachowała swoją niezależność i wolność.