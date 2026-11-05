Ataki na systemy chłodnicze w sklepach. Przyznali się do winy, ale...

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Duńska Agencja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości poinformowała, że dwie prorosyjskie grupy hakerskie wzięły na siebie odpowiedzialność za cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów w kilku krajach Europy. Jak podkreślono, nie ma pewności, że to rzeczywiście one stoją za atakami.

Według telewizji TV 2 hakerzy przedstawiający się jako Z-Pentest oraz NoName057(16) napisali w komunikatorze Telegram, że przejęli hasła należące do pracowników i klientów firmy Danfoss, duńskiego producenta termostatów. Do tej informacji dołączono plik danych.

Hakerom zależy na rozgłosie

Agencja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości podkreśliła w oświadczeniu, że „na tym etapie jest za wcześnie, aby potwierdzić, że te dwie grupy rzeczywistości miały związek z atakiem”.

TV 2 przypomniała, że powiązane z Kremlem Z-Pentest oraz NoName057(16) w przeszłości publikowały dowody na udział w atakach na mniejsze zakłady przemysłowe, ale - jak podkreśliła - nie należy w pełni ufać hakerom, gdyż zależy im na rozgłosie.

Stacja skontaktowała się ze spółką Danfoss, która oświadczyła, że jest świadoma deklaracji grup hakerskich. „Nic nie wskazuje na to, aby wewnętrzna infrastruktura informatyczna firmy została naruszona” – podkreślono.

Cyberataki na supermarkety w Europie. Ogromne problemy także we Włoszech Sieci supermarketów w kilku europejskich państwach padły ofiarą cyberataków na systemy chłodnicze. W części sklepów temperatura w lodówkach i zamrażarkach gwałtownie wzrosła, co doprowadziło do zniszczenia żywności. Incydenty odnotowano także na…

Ataki na systemy chłodnicze

Do cyberataków na systemy chłodnicze sieci sklepów spożywczych, polegające na podwyższeniu temperatury w zamrażarkach do 50 stopni Celsjusza, doszło w poniedziałek w Szwecji, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz we Włoszech. Problemy pojawiły się także w Polsce.

Wiele sklepów zmuszonych zostało do wyrzucenia zepsutej żywności. W Danii media informowały o próbie ataku hakerskiego na magazyn żywności.

Władze poszczególnych krajów nie potwierdziły na razie, kto stał za cyberatakami; wszczęto w tej sprawie śledztwa. W Szwecji w sprawę zaangażowana jest służba bezpieczeństwa SAPO.