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Iran rozważa atak w Waszyngtonie z użyciem tzw. brudnej bomby albo broni chemicznej, wymierzony w urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa - informuje CNN, powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. Biały Dom zapewnia jednak, że obecnie nie ma wiarygodnego, bezpośredniego zagrożenia dla USA.

Według CNN, która powołuje się na siedmiu amerykańskich urzędników, informacje przechwycone przez wywiad były „bardzo szczegółowe i obejmowały konkretne lokalizacje oraz cele potencjalnych zamachów”.

Źródła telewizji oceniają jednak, że przygotowywanie zamachów wciąż jest w fazie planowania i ma na razie na celu „zapewnienie sobie opcji” potencjalnej eskalacji. Informacje miały być jednak na tyle poważne, że doprowadziły do przygotowania planów na wypadek, gdyby doszło do ataków.

Lauren Bis z zespołu prasowego Białego Domu w oświadczeniu dla CNN przekazała, że Stany Zjednoczone „monitorują wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma żadnych wiarygodnych zagrożeń dla kraju”.

Według CNN, Waszyngton uznaje jednak te dane za sygnał „alarmującej gotowości Iranu do eskalacji konfliktu” w obliczu silnej presji militarnej i ekonomicznej, która wyrządza realne szkody. To, czy faktycznie dysponują odpowiednim personelem, jest kwestią dyskusyjną - mówi jedno ze źródeł CNN.

Informacje o planach irańskich ataków na czołowych urzędników amerykańskiej administracji pojawiają się od dawna. W ubiegłym tygodniu sekretarz skarbu Scott Bessent potwierdził, że z powodu informacji na ten temat przeniósł się do bazy wojskowej.