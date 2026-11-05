Atak w Turcji. Napastnik zastrzelił osiem osób, ich ciała znaleziono w samochodach

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W wyniku ataku uzbrojonego napastnika w położonej na zachodzie Turcji prowincji Afyonkarahisar zginęło w czwartek osiem osób, a jedna została ciężko ranna - podało biuro gubernatora prowincji, cytowane przez telewizję A Haber. Według mediów sprawca zastrzelił najpierw trzy kobiety we wsi Yukaritandir, następnie trzy kolejne osoby we wsi Ayazini, a ostatnie dwie ofiary śmiertelne zostały postrzelone we wsi Kiyir. Napastnik został zatrzymany.

Podejrzany o masakrę na drodze Kütahya-Afyonkarahisar został zatrzymany w dystrykcie Seyitgazi w Eskişehir - podał wieczorem serwis Timeturk.

Samochód, którym uciekał mężczyzna, utknął w błocie. Napastnik uciekał pieszo. Pojazd został jednak zauważony przez pasterza i zgłoszony służbom.

Zamachowiec został osaczony w sąsiedniej prowincji Eskişehir. Obecni na miejscu funkcjonariusze oczekiwali na przybycie sił specjalnych w celu przeprowadzenia operacji.

Gdy policjanci próbowali zatrzymać napastnika, otworzył do nich ogień. Został jednak obezwładniony i aresztowany. Dwóch funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia.

Strzelał do przypadkowych osób

Służby sygnał o pierwszych ofiarach otrzymały o godz. 15:10 czasu lokalnego. Ciała znaleziono w kilku miejscach wewnątrz trzech pojazdów.

Telewizja NTV powiadomiła, że sprawca zastrzelił najpierw trzy kobiety we wsi Yukaritandir, następnie trzy kolejne osoby we wsi Ayazini, a ostatnie dwie ofiary śmiertelne zostały postrzelone we wsi Kiyir.

Mężczyzna, jak podał Timeturk, zatrzymywał przypadkowe samochody i strzelał do podróżujących nimi ludzi. Według śledczych ofiary nic nie łączyło.

„W wyniku ataku zbrojnego, do którego doszło w naszej prowincji, życie straciło ośmiu obywateli, a jedna osoba została ciężko ranna. Aby w pełni wyjaśnić okoliczności zdarzenia i zapewnić prawidłowy przebieg postępowania, wszystkie właściwe instytucje państwowe współpracują ze sobą od pierwszej chwili, prowadząc skrupulatne działania” - podało w oświadczeniu biuro gubernatora Afyonkarahisar.

Stacja A Haber, powołując się na relacje świadków, podała, że sprawcą był jeden człowiek, który uciekł z miejsca ataku samochodem. Tożsamość napastnika została szybko ustalona - jego wizerunek zarejestrowano na okolicznych kamerach.