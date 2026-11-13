Atak Ukrainy w Rostów nad Donem. Cios w rosyjską produkcję dronów

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W nocy z czwartku na piątek Siły Morskie Ukrainy przeprowadziły precyzyjny atak rakietowy na trzy kluczowe obiekty w Rostowie nad Donem. Celem były zakłady produkcji, magazynowania i naprawy dronów wykorzystywanych przez rosyjską armię. Ukraińskie dowództwo podkreśla, że operacja poważnie zakłóci dostawy bezzałogowców na front.

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w nocy z 12 na 13 listopada ukraińskie rakiety Neptun dosięgły trzech strategicznych obiektów w Rostowie nad Donem. Celem ataku były zakłady produkcyjne firmy Ionos, magazyn dronów tej samej spółki oraz centrum serwisowe bezzałogowych statków powietrznych należące do firmy Aero-Chit.

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Według ukraińskich źródeł, Aero-Chit to jeden z głównych rosyjskich producentów uderzeniowych i rozpoznawczych dronów FPV typu Weles. Choć główna siedziba firmy znajduje się w Chabarowsku na Dalekim Wschodzie, to właśnie centrum serwisowe w Rostowie nad Donem odpowiada za naprawy i konserwację dronów wykorzystywanych przez rosyjską armię.

Zakłócenie rosyjskich dostaw dronów

Ukraiński Sztab Generalny podkreśla, że przeprowadzony atak ma kluczowe znaczenie dla osłabienia rosyjskich zdolności bojowych. Zniszczenie zakładów produkcyjnych, magazynu oraz centrum serwisowego ma skutkować poważnym zakłóceniem w cyklu zaopatrywania rosyjskich wojsk w drony.

„Część dronów nie zostanie wyprodukowana, część spłonęła w magazynie, a uszkodzone bezzałogowce jeszcze długo nie wrócą na front. Mniej rosyjskich dronów oznacza mniej ataków na naszych żołnierzy i ludność cywilną” – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Neptun – ukraińska broń, która zmienia zasady gry

Kompleks rakietowy Neptun, przyjęty na wyposażenie ukraińskiej armii w 2020 roku, już niejednokrotnie udowodnił swoją skuteczność. Najgłośniejszym sukcesem było zatopienie rosyjskiego krążownika Moskwa w kwietniu 2022 roku. W trakcie trwającej wojny Ukraina rozwinęła również warianty rakiet Neptun przeznaczone do ataków na cele lądowe, w tym strategiczne obiekty wojskowe na terytorium Rosji.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że system Neptun jest wykorzystywany zarówno do uderzeń na cele morskie, jak i lądowe, co czyni go jednym z kluczowych elementów ukraińskiej strategii obronnej i ofensywnej.