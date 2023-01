Co najmniej osiem osób zginęło, a kilka kolejnych zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w dzielnicy Newe Ja’akow w Jerozolimie - informuje "Jerusalem Post". Domniemany sprawca został zabity. Media piszą o "ataku terrorystycznym".

/ RMF FM

Uzbrojony mężczyzna zabił co najmniej osiem osób i ranił kilka kolejnych w Jerozolimie. Do zdarzenia doszło wieczorem w dzielnicy Newe Ja’akow. Liczba ofiar może się zmieniać, bowiem niektóre media informują o 10 osobach zabitych.

Izraelskie media opisują to, jako atak terrorystyczny. Według "Times of Israel", ze wstępnych doniesień wynika, że do dramatu doszło w synagodze. Portal - powołując się na policję - informuje, że terrorysta podjechał samochodem przed budynek synagogi i otworzył ogień do wychodzących z niej osób.