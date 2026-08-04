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Atak na Morzu Czarnym. Drony trafiły w statek płynący do Turcji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (07:37)

Trzech członków załogi statku towarowego zostało ciężko rannych po uderzeniu dronów w jednostkę płynącą w pobliżu rosyjskiego Noworosyjska. Na pokładzie wybuchł pożar, a całą załogę ewakuowano do portu.

Atak na Morzu Czarnym. Drony trafiły w statek płynący do Turcji
Płonący statek towarowy Nadieżda; fot. @supernova_plus/Telegram /-

Turecka Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej poinformowała, że do ataku doszło w poniedziałek na Morzu Czarnym, około 20 mil morskich (37 kilometrów) od Noworosyjska w Rosji.

Statek towarowy Nadeżda, należący do tureckiego armatora, płynął z rosyjskiego portu do Samsun w północnej Turcji. Na jego pokładzie było 22 członków załogi, w tym 13 obywateli Turcji.

Wstępne ustalenia wskazują, że uszkodzone zostały część mieszkalna oraz dziób jednostki. Po ataku na statku wybuchł pożar.

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Ewakuacja do rosyjskiego portu

Rosyjskie jednostki morskie ewakuowały wszystkich marynarzy do portu. Trzy osoby odniosły poważne obrażenia - przekazały tureckie władze, cytowane przez dziennik „Daily Sabah”.

Nadieżda to statek typu ro-ro (rorowiec), przeznaczony do transportu ładunków tocznych, takich jak samochody, ciężarówki czy wagony kolejowe, które wjeżdżają na pokład o własnych siłach. Nazwa pochodzi od angielskich słów roll-on/roll-off (wtocz/wytocz). 

Morze Czarne obszarem podwyższonego ryzyka

Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Wiadomo natomiast, że Morze Czarne pozostaje obszarem podwyższonego ryzyka od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach na terytorium Turcji spadały drony rosyjskiej lub ukraińskiej produkcji, a do tureckich wybrzeży docierały także uzbrojone bezzałogowe jednostki pływające.

Turcja, Rumunia i Bułgaria uruchomiły wspólną inicjatywę bezpieczeństwa morskiego. Jej głównym zadaniem jest wykrywanie i usuwanie dryfujących min na Morzu Czarnym.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie statek

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