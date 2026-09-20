Armia Izraela oburzona decyzją prezydenta. Chodzi o sprawę Elora Azarii

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Prezydent Izraela Icchak Hercog podjął decyzję o wymazaniu wpisu z rejestru karnego Elora Azarii, byłego żołnierza skazanego za zastrzelenie rannego i obezwładnionego palestyńskiego napastnika. Decyzja ta wywołała sprzeciw wśród najwyższych rangą oficerów izraelskiej armii.

W sobotni wieczór prezydent Izraela Icchak Hercog zdecydował o usunięciu z rejestru karnego wpisu dotyczącego Elora Azarii. Były żołnierz został skazany za zastrzelenie rannego i obezwładnionego palestyńskiego napastnika w 2016 roku. Wymazanie wpisu oznacza, że informacja o skazaniu nie będzie już figurować w oficjalnych dokumentach, co może ułatwić Azarii np. znalezienie pracy.

Armia przeciwna decyzji prezydenta

Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony izraelskiej armii. Szef sztabu generalnego, generał Ejal Zamir, wraz z dowództwem wojskowym, uznał ten krok za nieuzasadniony. Według nich Elor Azaria nie wyraził pełnej skruchy za swoje czyny, co powinno być warunkiem do zastosowania aktu łaski.

Mimo to prezydent Hercog zdecydował się na wymazanie wpisu tuż przed rozpoczynającym się Jom Kipur – najważniejszym świętem judaizmu, związanym z pokutą i przebaczeniem.

Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło w 2016 roku w Hebronie. Elor Azaria, pełniący funkcję wojskowego sanitariusza, został wezwany na miejsce ataku, w którym ranny został jego kolega. Około 10 minut po zamachu Azaria zastrzelił leżącego na ziemi i obezwładnionego napastnika.

Sąd wojskowy uznał, że żołnierz nie działał w obronie własnej, a z przekonania, że napastnik „zasłużył na śmierć”. Azaria został skazany na 18 miesięcy więzienia, jednak później karę skrócono. Ówczesny prezydent Izraela Reuwen Riwlin odmówił ułaskawienia Azarii.

Politycy popierają

Decyzję prezydenta poparł minister obrony Israel Kac, podkreślając, że państwo nie powinno porzucać swoich żołnierzy. Zadowolenie z decyzji wyraził także minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir, który wezwał do umożliwienia Azarii powrotu do służby wojskowej.