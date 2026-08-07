Areszt po megapożarze pod Atenami. Burmistrz wśród zatrzymanych

RMF24

Greckie służby zatrzymały trzy osoby w śledztwie dotyczącym potężnego pożaru, który pod koniec lipca zniszczył ponad 11 tys. hektarów lasów na zachód od Aten. Wśród podejrzanych jest burmistrz miejscowości Stilida.

Strażak walczący z pożarem lasu na zachód od Aten, 3 sierpnia 2026 r.; fot. ARIS OIKONOMOU

Strażak walczący z pożarem lasu na zachód od Aten, 3 sierpnia 2026 r.; fot. ARIS OIKONOMOU / AFP/East News

Grecka agencja ANA podała, że wśród zatrzymanych są burmistrz Stilidy (miejscowości położonej na północny zachód od Aten), właściciel farmy wiatrowej oraz kierownik techniczny firmy pracującej na terenie obiektu.

Cała trójka usłyszała zarzuty „podpalenia lasu” oraz „uszkodzenia infrastruktury publicznej”. W razie skazania podejrzanym grozi kara przekraczająca 10 lat więzienia.

Greckie media podają, że burmistrz Stilidy ma być jednocześnie właścicielem firmy elektroinstalacyjnej. Innemu z oskarżonych - właścicielowi farmy wiatrowej - zarzuca się również, że nie oczyścił terenu z chwastów.

Zamknięta farma wiatrowa

Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się 31 lipca w rejonie nadmorskiej miejscowości Ajos Wasilios, około 85 km na północny zachód od greckiej stolicy. Iskra miała powstać na przewodach elektrycznych podłączonych do dużej farmy wiatrowej.

Pożar wybuchł pod jedną z czterech napowietrznych linii średniego napięcia, a następnie szybko rozprzestrzenił się w stronę Aten. ANA podała, że już 27 czerwca na tej samej linii energetycznej doszło do pożaru.

Władze zdecydowały też o czasowym zamknięciu farmy wiatrowej na pograniczu Beocji i Attyki, regionu, w którym leżą Ateny.

Ponad 11 tys. hektarów spalonego terenu

Narodowe Obserwatorium w Atenach określiło pożar w opublikowanym w piątek wstępnym raporcie jako „megapożar”. Już podczas pierwszej nocy spłonęło 55 proc. całego obszaru, który później objęły płomienie. Ogień udało się ostatecznie ugasić we wtorek rano.

Premier Kyriakos Micotakis poinformował, że w ciągu pięciu dni żywioł strawił ponad 11 tys. hektarów i doprowadził do „poważnych szkód środowiskowych”.

Od końca lipca Grecja mierzy się z dziesiątkami pożarów, także na popularnych wśród turystów wyspach Paros i Kreta. W pożarach zginęło dotąd pięć osób: trzech strażaków oraz dwóch członków załogi śmigłowca gaśniczego, który zderzył się z drugą tego typu maszyną.