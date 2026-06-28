RMF24

W niedzielę w Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego na świecie, doszło do katastrofy helikoptera należącego do Saudi Aramco. W wyniku wypadku zginęło co najmniej 14 osób – poinformowała saudyjska państwowa agencja informacyjna.

Helikopter należący do saudyjskiego giganta naftowego Aramco rozbił się w niedzielę w Ras Tanura na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, na zachód od Cieśniny Ormuz.

W wyniku wypadku zginęło 14 osób - podała państwowa agencja informacyjna. Wszystkie ofiary były obywatelami Arabii Saudyjskiej.

Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

„Trwa dochodzenie, z udziałem odpowiednich władz, mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy helikoptera” – dodała państwowa agencja informacyjna.

Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym na świecie producentem ropy naftowej.

Aramco wznowiło załadunki ropy naftowej w piątek w swoim terminalu w Ras Tanura w Zatoce po tym, jak zostały one wstrzymane na prawie cztery miesiące.

