Helikopter należący do saudyjskiego giganta naftowego Aramco rozbił się w niedzielę w Ras Tanura na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, na zachód od Cieśniny Ormuz.
W wyniku wypadku zginęło 14 osób - podała państwowa agencja informacyjna. Wszystkie ofiary były obywatelami Arabii Saudyjskiej.
Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
„Trwa dochodzenie, z udziałem odpowiednich władz, mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy helikoptera” – dodała państwowa agencja informacyjna.
Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym na świecie producentem ropy naftowej.
Aramco wznowiło załadunki ropy naftowej w piątek w swoim terminalu w Ras Tanura w Zatoce po tym, jak zostały one wstrzymane na prawie cztery miesiące.