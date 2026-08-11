Apokaliptyczne sceny w Kolumbii. Rośnie bilans ofiar po potężnym trzęsieniu ziemi

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Ponad 160 osób - tyle co najmniej zginęło, jak podaje agencja Reutera, w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło w poniedziałek zachodnią część Kolumbii. Wcześniej zrzeszenie burmistrzów miast informowało o co najmniej 132 ofiarach. Prezydent kraju Abelardo de la Espriella przekazał, że w mieście Cali 700 osób zostało rannych, a 188 zaginęło. Kataklizm spowodował też poważne zniszczenia w zabytkowej świątyni. Trzęsienie ziemi przerwało mszę i przewróciło wieżę Katedry w Manizales.

Tragiczny bilans ofiar i rannych

Ponad 160 zgonów potwierdzono już po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Władze kraju ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm.

Tylko w mieście Cali obrażenia odniosło około 700 osób, a 188 jest zaginionych.

Uszkodzonych zostało około 5 tys. domów, zawaliły się trzy szpitale, a w 18 innych odnotowano zniszczenia, podobnie jak na miejscowym lotnisku - przekazał prezydent kraju Abelardo de la Espriella.

Telewizja Caracol TV, powołując się na członka ekipy ratowniczej Carlosa Ortiza, podała, że spod gruzów pięciopiętrowego budynku w dzielnicy Ciudad Capri uratowano matkę z półrocznym niemowlęciem. Stan dziecka jest stabilny. Doznało ono jedynie niegroźnych skaleczeń.

Szczęśliwie znaleźliśmy sześciomiesięczne dziecko razem z jego mamą, co dało nam wielką nadzieję przed dalszą pracą. Łącznie uratowaliśmy już siedem osób i wciąż szukamy, para staruszków i ich siedmioletni wnuk dają nam znaki życia – powiedział Ortiz.

Trzęsienie ziemi przerwało mszę, przewróciło wieżę Katedry w Manizales

Kataklizm spowodował poważne zniszczenia w zabytkowej świątyni, przewróciła się jedna z bocznych wież.

Na nagraniu zamieszczonym w sieci przez Archidiecezję Manizales widać moment, w którym zaczynają się wstrząsy, a ksiądz przerywa odprawianie mszy i podpiera się o jeden z filarów katedry.

W sieci pojawiły się również nagrania przedstawiające świątynię z zewnątrz. Widać na nich, jak jedna z bocznych wież katedry chwieje się podczas trzęsienia, a następnie przewraca.

Neogotycka Bazylika Katedralna Matki Bożej Różańcowej w Manizales została ukończona w 1939 roku i jest uznawana za jedną z ikon architektury w regionie. Jej mierząca ponad 100 metrów główna wieża czyni ją jedną z najwyższych katedr w Ameryce Łacińskiej.

To najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię w poniedziałek rano czasu miejscowego. Kolumbijska służba geologiczna (SGC) poinformowała, że do wieczora w poniedziałek odnotowano 47 wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,8.

W Cali, stolicy departamentu Valle del Cauca, miejscowe władze wprowadziły godzinę policyjną, by ułatwić akcje ratunkowe i zapobiec grabieżom. Burmistrz Alejandro Eder zarządził „militaryzację niektórych części Cali, szczególnie w społecznościach i sektorach dotkniętych trzęsieniem”.

Tymczasem SGC poinformowała o wykryciu wzrostu emisji pyłów i gazów wulkanicznych z wulkanu Purace. „Z tego powodu kolumbijski urząd lotnictwa cywilnego zarządził tymczasowe zamknięcie lotniska w położonym 27 km od wulkanu mieście Popayan, stolicy departamentu Cauca. SGC wykluczyła przy tym, by emisje z wulkanu były bezpośrednio związane z trzęsieniem ziemi” – podkreśliła agencja EFE.

Ognisko trzęsienia znajdowało się około 100 km pod ziemią w miejscowości San Jose del Palmar, w departamencie Choco, około 280 km na zachód od stolicy kraju, Bogoty. Do wstrząsów doszło o godz. 7.34 czasu lokalnego, czyli godz. 14.34 w Polsce. Według SGC było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku.