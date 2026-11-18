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To nie jest zwykłe powitanie na lotnisku w wykonaniu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga - to starannie wyreżyserowany gest dyplomatyczny. O godz. 10:07 polskiego czasu prezydent USA wyszedł z samolotu, który wylądował w Shenzhen w Chinach. Witali go młodzi Chińczycy z flagami, orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa. Xi Jinping rozwinął dla niego czerwony dywan. To bezprecedensowe powitanie, będące symbolicznym pokazem walki sił. Wczoraj w Shenzhen wylądował Władimir Putin. Jego jednak Xi nie powitał osobiście na lotnisku.

Prezydent USA Donald Trump został hucznie powitany przez stronę chińską po przybyciu do Shenzhen. Przyleciał tam z Filipin, gdzie spotkał się z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. i zawarł z nim „bardzo dużą umowę handlową”.

Po godz. 10 naszego czasu Trump wylądował. To pierwszy raz, kiedy Xi jako prezydent powitał zagranicznego przywódcę na lotnisku. Jak analizuje BBC, widać tu, że Xi naśladuje zachowanie samego Trumpa. Wcześniej w tym roku to prezydent USA powitał Xi na lotnisku w Waszyngtonie – teraz chiński przywódca odwzajemnił ten gest.

Xi może mieć nadzieję, że ten przejaw dobrej woli utoruje drogę do negocjacji w kwestiach handlu, Tajwanu oraz technologii.

Oczy świata zwrócone na Shenzhen

W Shenzhen odbywa się z dwudniowy szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku - APEC - który zamyka roczne przewodnictwo Chin w tej organizacji. Trump weźmie dziś udział w kolacji z udziałem przywódców APEC i spotkaniu wielostronnym liderów forum, a jutro spotka się z Xi i Putinem.

Fot. MANDEL NGAN/AFP/East News / AFP/East News

Fot. MANDEL NGAN/AFP/East News / AFP/East News