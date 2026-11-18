Prezydent USA Donald Trump został hucznie powitany przez stronę chińską po przybyciu do Shenzhen. Przyleciał tam z Filipin, gdzie spotkał się z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. i zawarł z nim „bardzo dużą umowę handlową”.
Po godz. 10 naszego czasu Trump wylądował. To pierwszy raz, kiedy Xi jako prezydent powitał zagranicznego przywódcę na lotnisku. Jak analizuje BBC, widać tu, że Xi naśladuje zachowanie samego Trumpa. Wcześniej w tym roku to prezydent USA powitał Xi na lotnisku w Waszyngtonie – teraz chiński przywódca odwzajemnił ten gest.
Xi może mieć nadzieję, że ten przejaw dobrej woli utoruje drogę do negocjacji w kwestiach handlu, Tajwanu oraz technologii.
Oczy świata zwrócone na Shenzhen
W Shenzhen odbywa się z dwudniowy szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku - APEC - który zamyka roczne przewodnictwo Chin w tej organizacji. Trump weźmie dziś udział w kolacji z udziałem przywódców APEC i spotkaniu wielostronnym liderów forum, a jutro spotka się z Xi i Putinem.