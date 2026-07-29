Antyterrorystyczna akcja w Holandii. Trzech nastolatków zatrzymanych przez policję

RMF24

Holenderska policja przeprowadziła skoordynowaną akcję antyterrorystyczną, w wyniku której w różnych miastach zatrzymano trzech młodych mężczyzn w wieku od 16 do 19 lat. Sprawa budzi duże zainteresowanie opinii publicznej ze względu na przeszłość jednego z nastolatków.

Skoordynowane działania służb w trzech miastach

W środę w nocy holenderska policja zatrzymała trzech nastolatków w ramach szeroko zakrojonego śledztwa antyterrorystycznego. Do akcji doszło jednocześnie w Eindhoven, Rotterdamie i Alkmaar.

Jak informuje portal NL Times, w operacji uczestniczyli uzbrojeni funkcjonariusze wyposażeni w kamizelki kuloodporne. Zatrzymania odbyły się w godzinach nocnych, co miało na celu zaskoczenie podejrzanych i zminimalizowanie ryzyka.

Działania policji były częścią większego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę generalną. Rzecznik tej instytucji potwierdził, że zatrzymania oraz przeszukania mieszkań są elementem dochodzenia w sprawie terroryzmu.

Przeszłość jednego z zatrzymanych

Szczególne zainteresowanie mediów wzbudziła postać 19-latka zatrzymanego w Eindhoven, w dzielnicy Burghplan. Jak podaje gazeta „Eindhovens Dagblad”, młody mężczyzna już trzy lata temu został aresztowany pod tym samym adresem. Wówczas zarzucano mu planowanie ataków na kluby nocne i komisariaty policji w Belgii.

W wyniku tamtego postępowania sąd skazał go na 112 dni więzienia oraz 200 godzin prac społecznych. Otrzymał także zakaz opuszczania Holandii. Decyzja ta zapadła po ujawnieniu, że podejrzany rozmawiał o możliwości dołączenia do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w Afganistanie.

Szczegółów nie ujawniono

Zatrzymani nastolatkowie mają zostać przesłuchani w piątek. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących zarzutów ani ewentualnych planowanych działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

Holenderskie służby od lat prowadzą intensywne działania mające na celu zapobieganie radykalizacji młodych ludzi oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.